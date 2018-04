Varokaa, Tampere vie poliisitalon ja ratarahat

Keski-Suomessa on syytä olla tarkkana. Tampere pyrkii kokoamaan maakuntia omien hankkeidensa tueksi ja sitten käyttämään väestöylivoimaansa ensi sijassa omien hankkeidensa nopeuttamiseen.

Keski-Suomen liitto oli viime viikolla mukana kummallisessa kannanotossa. Liitto allekirjoitti päärataryhmän vaatimuksen, jonka mukaan Helsingin ja Tampereen väliseen ja siitä Seinäjoelle ja Ouluun jatkuvaan rataan on saatava lisää rahaa.

Tampere ajaa kolmatta raidetta pääradalle. Samalla tavoitellaan niin sanottua lentorataa eli junien pysähtymistä Helsinki–Vantaa-lentoaseman alla. Tämä tosin saattaisi koitua myöhemmin Tampereen Pirkkalan lentokentälle kohtalokkaaksi.

Viime kesäkuussa Keski-Suomen liitto allekirjoitti yhdessä Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa kannanoton, jossa vaadittiin tunnin junia Länsi-Suomeen. Käytännössä vaatimus tarkoittaa Tampereen ja Helsingin välille kolmatta raidetta ja pääradan kehittämistä Tampereelta Seinäjoelle. Tampereen ja Jyväskylän välin nopeuttaminen tuntiin oli myös ajatuksissa.

Liikenneviraston tuore tarveselvitys tyrmäsi tällaiset toiveet. Selvityksen mukaan Jyväskylän ja Tampereen välille ei kannata tehdä kuin pieniä korjausinvestointeja. Käytännössä Jyväskylä jäisi hitaan ratayhteyden taakse.

Keski-Suomen pitää avata silmänsä. Tampereen kautta emme saa kyllin nopeita ratayhteyksiä. Vain oikorata Jämsästä Lahteen nopeuttaisi yhteydet nykyajan tasolle. Keski-Suomen on syytä nostaa oikorata maakunnan ratayhteyksien päätavoitteeksi. Ja ajaa ponnekkaasti nelostietä Jyväskylästä Lusiin jatkuvaksi ohituskaistatieksi ja myöhemmin moottoritieksi.

Tampere on suuri ja hieno kaupunki, mutta se on talousongelmissa. Valtavat investoinnit ratikoihin, katuihin ja tapahtuma-areenaan uhkaavat edelleen heikentää taloustilannetta, vaikka valtionavut ovat olleet anteliaita. Jos korot nousevat lähivuosina, Tampere saattaa olla syvällä velkojensa kanssa. Se olisi näyttävyyden hinta.

Poliisitalo on ollut Jyväskylässä valmistumisestaan saakka murheenkryyni. Sisäilmaongelmien takia esimerkiksi putkat ovat nyt muualla ja poliisien työaikaa kuluu kaikenlaisiin kuljetuksiin. Poliisin näkyvyys keskustassa ja liikenteen valvonta näyttäisi viime vuosina kärsineen väen vähyydestä ja henkisestä etäisyydestä poliisipäällikön pääpaikalle Tampereelle.

Tampereellakin on poliisitalossa sisäilmaongelmia. Sisä-Suomen poliisin johto pitääkin parhaan ratkaisuna uuden poliisitalon rakentamista Tampereelle (Aamulehti 21.4.). Poliisi on keskustellut Tampereen kanssa asiasta. Päätöksiä ei ole, mutta Jyväskylän on syytä olla tarkkana.

Poliisitalot tarvitaan Tampereelle ja Jyväskylään. Nyt on syytä katsoa, että molempien kaupunkien tarpeet huomioidaan eikä Sisä-Suomen poliisijohdon sijoittuminen Tampereelle sanele valintoja.

Kirjoittaja on päätoimittaja.