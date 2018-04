Vesikin käy tärkeäksi, jos se uhkaa loppua

Kansojen ja valtioiden erimielisyydet liittyvät pitkälti ihmisten perustarpeisiin kuten veteen, ruokaan ja energiaan. Nuo tarpeet ovat olleet myös sotien syitä, vaikka perustelut ovat usein ylevämpiä tai ainakin poliittisempia.

Nyt perustarpeista puhutaan yhä suorasukaisemmin, kun luonnonvarat ehtyvät ja ihmiskunta kasvaa.

Vaikka vesi peittää 70 prosenttia maapallon pinnasta, siitä 97 prosenttia on merten suolavettä. Makeasta vedestäkin valtaosa on sitoutunut lumeen ja jäähän. Ilmastonmuutos lisää ja syventää kuivuuskausia. Vuoristojäätiköiden sulaessa vesistöihin kertyy yhä vähemmän valumavesiä.

Puhtaan juomaveden puutteesta aiheutuviin sairauksiin kuolee miljoonia ihmisiä vuosittain. Vettä nielevä maatalous uhkaa pohjavesikerrostumia. Paisuvat suurkaupungit ovat veden suurkuluttajia. Yli kolmasosa ihmiskunnasta kärsii jo vesipulasta joko vuosittain tai kausittain. Veden kysynnän ennustetaan ylittävän tarjonnan 40 prosentilla 12 vuodessa.

Vesi on jo monen konfliktin taustalla. Pian siitä voi syttyä uusia sotia.

Israelin rajoilla on jo sodittu Jordan-, Litani- ja Jarmuk-jokien valvonnasta. Hallitsemalla Golanin ylänköä ja Hermon-vuorta Israel turvaa myös vesivarojaan.

Vuonna 1975 Irak mobilisoi armeijansa Syyriaa vastaan tämän alettua täyttää tekojärveä Eufratin yläjuoksulla. Sota saatiin hädin tuskin vältetyksi. Turkin vesistöjärjestelyt Eufratin ja Tigrisin latvoilla ovat vuosikymmeniä olleet konfliktin aihe naapurimaissa.

Yksi Afrikan vesitorneista on Etiopia, jonka ylängöiltä vedet juoksevat kaikkiin ilmansuuntiin. Tärkein latvavesi on elämän Sudanissa ja Egyptissä mahdollistava Sininen Niili.

Afrikan mantereen ainoa siirtomaavallan välttänyt valtio Etiopia ei ole koskaan sulattanut järjestelyä, jolla britit siirtomaakaudella ohjasivat valtaosan Niilin vesistä alusmailleen Egyptille ja Sudanille.

Egypti ymmärsi Niilin riskit ja rakennutti vesivarastokseen Assuanin padon sekä Nasserin tekojärven. Se oli isoa suurvaltapeliä. Alkujaan rahoittajaksi aikonut Yhdysvallat epäonnistui ratkaisevissa neuvotteluissa, ja urakan saikin Neuvostoliitto.

Jo Etiopian diktaattori Mengistu Haile Mariam heristeli Sinisen Niilin vedellä täytettyä pulloa ja sanoi sen sisältävän ”egyptiläisten verta”. Myöhemmin pääministeri Meles Zenawi päätti maanosan uuden suurvaltavaikuttajan Kiinan tuella tehdä Etiopiasta koko Itä-Afrikan voimalaitoksen.

Etiopian hanke on Assuaniakin suurempi. Etiopia onnistui tämän vuosikymmenen alussa suunnittelemaan ja käynnistämään sen Arabikevään kuohuissa eläneeltä Egyptiltä salaa. Kairossa pohdittiin tiettävästi jopa ilmaiskuja Etiopiaan, työmaita sabotoivien kommandoryhmien lähettämistä sekä etiopialaisten vastarintaryhmien mobilisointia.

Viime päivät Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on riidelty nyt jo pitkälle edenneen hankkeen seurauksista (KSML 5.4.). Verenvuodatukselta on vältytty, toistaiseksi. Egyptin huoli koko yhteiskuntarauhansa järkkymisestä veden vuoksi on silti ymmärrettävää.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.