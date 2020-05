Viekö Marin SDP:tä kohti uutta suuruutta?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) muistutti suorassa tv-lähetyksessä, että ”nyt ei ole aika mennä mökille”. Sanat kuvaavat, millaiseen tilaan yhteiskunta siirtynyt koronakriisin aikana.

Holhousyhteiskunta ja valtiojohtoisuus on voimissaan. Kansalaiset myös näyttävät haluavan olla holhottuja. Koronavirus on pelottava uhka. On helpompi elää, kun joku asettaa elämälle säännöt. Mökille ei saa mennä.

Suomalaiset ovat ottaneet suosituksetkin noudatettavina ohjeina.

Kansalaiset ovat ryhmittyneet yhteiselle leiritulelle. Sen keskipiste on maan hallitus ja pääministeri Marin.

Muut puolueet ovat jääneet pääministeripuolueen varjoon, sillä ihmiset ovat turvanneet vahvaan johtajaan. Yksituumaisuuden vaade on suurta. Hallituksen kritisointi nähdään maanpetoksena.

Pääministeri Marin on lukenut tiedotustilaisuuksissa uutisia kansalaisille. Samat sana toistuvat. Hallitus on ”huolellisesti”, hallitus on ”perusteellisesti”, hallitus on ”kuullut asiantuntijoita”.

Hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka kuitenkin on saatu näyttämään ainoilta oikeilta ja vastuukin niistä on asiantuntijoilla.

Tosiasiassa hallituksen päätökset ovat aina myös ideologisia.

Sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion ideaali on Suomessa nyt ehkä elinvoimaisempi kuin koskaan demariunelmissakaan. Valtio ohjaa, johtaa, hoivaa, tukee ja jakaa. Ja ottaa velkaa.

Äänestäjät kiittävät. Myös taloustieteilijät suitsuttavat. Yrittäjien ja elinkeinoelämän järjestöt nyökyttelevät. Yrityspamput ja marimekkojohtajat silittävät pääministeriä myötäkarvaan.

SDP on noussut kiistatta maan suurimmaksi puolueeksi. Eilen julkistettu HS-gallup mittasi 22,1 prosentin kannatusta eli edelleen nousevaa suosiota.

SDP:n suurkausi oli 2003–2006, jolloin sen kannatus oli 25,5 prosentin tasolla. Kokoomuksen suurkausi oli 2008–2010 ja kannatus 23 prosentin tasolla. Keskustan suurkausi oli 2013–2015 ja kannatus 23,5 prosentin tasoa. Onko alkamassa uusi SDP:n suurkausi?

Hallituksessa vihervasemmistolainen hegemonia on SDP:llä. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat jääneet varjoon. Keskusta on puolestaan joutunut jarruvaunun rooliin, mutta mahtaako sillä olla oikeasti jarruja.

”Syksyllä hallitus mitataan”, poliitikot kuiskuttelevat. Keskustassa monet uskovat, että hallitus kaatuu silloin talouserimielisyyksiin ja tilalle tulee sinipuna.

Vai onko siihen ideologia este? Marinin rillit menivät huuruun viime viikonloppuna. Hän syytti Petteri Orpoa (kok.) valheellisista puheista. Presidentti Sauli Niinistön Marin tyrkkäsi syrjään koronakriisin alkuviikkojen jälkeen.

Ehkä perinteinen pikkupolitikointi ei palaa syksyllä vaan edessä on ideologinen yhteenotto vasemmistolaisten ja porvarillisten arvojen välillä. Talouskriisi voi sen nostattaa.

Marin on menossa syksyä kohti vahvoissa asemissa.

Kirjoittaja on päätoimittaja.