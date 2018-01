Yhdysvallat ja Kanada eivät kylmään nujerru

Pommisykloniksi kutsuttu kylmä sääilmiö on koetellut Pohjois-Amerikan itäosia. Yleensä sankkaa lumisadetta ja myrskytuulia kehittävä pommimaisen nopea ilmanpaineen lasku tapahtuu merten yllä.

Yhdysvaltain ilmatieteen laitos kuvasi pakkasaaltoa ”brutaalin kylmäksi”. Itärannikolla pakkasta on ollut lähes parikymmentä astetta, ja jäätävä tuuli on lisännyt pakkasvaikutusta. Parisenkymmentä ihmistä on kuollut kylmyyteen, lentoliikenne ajautui kaaokseen ja lunta satoi ensi kertaa vuosikymmeniin Floridassa saakka. Niagaran putoukset Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla jäätyivät, ja Kanadan itäosia varoitettiin jopa 50 asteen pakkasista.

Vastaavasti maastopaloista kärsivässä Yhdysvaltain länsiosassa on keskimääräistä lämpimämpää, esimerkiksi Alaska on ollut lämpimämpi paikka kuin Florida.

Espanjassa sadat sotilaat lapioivat sunnuntaina lumeen juuttuneita autoja yksitellen esiin Madridin–Segovian moottoritiellä. Ihmisiä oli autoissaan jumissa jopa 15 tuntia. Lunta satoi Saharassakin.

Vaikka monia paikallisia sääennätyksiä on rikottu, Niagaran putoukset jäätyvät pakkastalvina tuon tuostakin, ja lumisateista eri puolilta Saharaa löytyy kuvia myös lähivuosilta.

Sääilmiöiden tilastoitu historia on kuitenkin lyhyt. Vanhat kokemukset luonnon ankaruudesta elävät tarinoina, kuten Zachris Topeliuksen Maamme kirjan kuvaus 1600-luvun lopun suurista nälkävuosista.

Topeliuksen mukaan säät olivat poikkeuksellisia viitenä vuotena. Sydänkesän hallat tappoivat pääskysen poikaset pesiinsä, väliin mansikoita poimittiin jo huhtikuussa, talvet olivat joko niin kylmiä, että ”sudet ahdistelivat ihmisiä huoneissa” tai niin lämpimiä, että jo helmikuussa tehtiin toukoja ja järvien jäät sulivat – jäätyäkseen taas maaliskuussa reen kantaviksi. Ankarat hallat tuhosivat sadot, ja järvet saivat jääpeitteen jo elokuun alussa.

Yli tuhat vuotta Topeliuksen kuvailemia aikoja varhaisemmin, 500-luvulla Itä-Rooman keisari Justinianuksen sotapäällikön Belisariuksen sihteeri, kreikkalainen historioitsija Prokopios pani merkille, että vuonna 536 aurinko paistoi vain nelisen tuntia päivässä ja varjot olivat hyvin heikot.

Ilmastotutkijat ovat päätelleet, että vuosi 536 oli ilmeisesti historian kylmin 6 000 vuoteen. Kiinassakin satoi lunta keskellä kesää ja sato jäi korjaamatta. Tammien vuosirenkaat kertovat kylmästä kaudesta, ja jäänäytteissä Grönlannista ja Antarktikselta näkyy juuri vuoteen 536 ajoitettu paksu tuhkakerros. Kylmyys ja nälänhädät, joista Prokopios raportoi, johtuivat ilmeisesti suurista tulivuorenpurkauksista.

Katokaudet vahingoittivat varhaisia yhteiskuntia helposti, panivat kerjäläiset liikkeelle kohti kaupunkeja, autioittivat maaseutuja ja käynnistivät jopa kansainvaelluksia parempien elinolojen toivossa. Myös Topelius totesi, että 1600-luvun lopun toistuvat katovuodet saivat irtolaisväen liikkeelle ja suurten väkijoukkojen kokoontuminen sekä epäterveellinen ravinto synnyttivät yhteisvaikutuksenaan hävittäviä kulkutauteja. Prokopios oli aikalaisena raportoimassa Konstantinopoliin 540-luvulla iskeneestä paiserutosta.

Suomessa nälkään ja tauteihin kuoli 1600-luvun loppuvuosina neljännes, ehkä jopa kolmannes koko väestöstä. ”Suuret kuolonvuodet” Suomessa on liitetty muun muassa puiden kasvusta pääteltyyn, yli vuosisatojen ulottuneeseen kylmään jaksoon, ”pikku jääkauteen”. Juuri Topeliuksen mainitsemina vuosina maapallon ilmastoon vaikuttivat useat lähes samanaikaiset ja voimakkaat tulivuorenpurkaukset.

Myös Suomen ”suuriin nälkävuosiin” 1860-luvulla liittyi poikkeuk­sellisia säitä, vaikka katastrofin käynnistäneet syyt olivat osin myös suurpoliittisia. Kesät olivat sateisia, talvet ankaria ja keväät myöhässä. Järvien jäät lähtivät monin paikoin vasta kesäkuussa.

Yhdysvaltain ja Kanadan kaltaiset kehittyneet yhteiskunnat selviävät poikkeuksellisista luonnonoloista varhaisia yhteisöjä paremmin. Pian Niagarakin kohisee taas vapaana ja paukkupakkaset ovat vain elämää rikastuttava muisto. Ankarat talvet tarjoavat lähinnä elämyksiä, jollaisen tohtori H. Kronström tallensi teokseensa Ihmeitten maailma. Kuvilla valaistu esitys ihmeellisistä ilmiöistä ja olosuhteista luonnossa ja ihmiselämässä vierasten lähteiden mukaan (Porvoo 1892).

Maaliskuun 30. päivänä 1848 Niagaran uoma kuivui ”kohtalaisen myllyjoen kokoiseksi” ilmeisesti jääpatojen vuoksi.

”Amerikan puoleiselle rannalle jäi vettä tuskin niin paljoa, kuin tarvitaan myllynkivien käyttämiseen. Herroja ja naisia ajoi vaunuissaan kolmannen osan matkaa suoraan virran uoman poikki, Kanadan puolista rantaa kohti, pitkin kiinteää kalliopohjaa, joka oli tasainen ja puhdas kuin kyökin lattia. Käytiin nyt vierailemassa sellaisissa saarissa ja paikoissa, joihin ihmisjalka ei koskaan ennen ollut astunut.”

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.