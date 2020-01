Yrittäjäjuhlasta jäi paljon mieleen

Aina iloisesti yllättyy, miten monipuolista ja hyvää yritystoimintaa Keski-Suomessa on. Näin kirjoitti sähköviestissä valtakunnallinen vaikuttaja viime sunnuntaina.

Lauantai-iltana olivat olleet Keski-Suomen yrittäjäjuhlat. Maan suurimmat yrittäjäjuhlat kokosivat Paviljonkiin yli 1 250 juhlavierasta.

Juhlan ydin on yrittäjien palkitseminen. Hienossa palkitsemiskavalkadissa syntyy joka vuosi vaikuttava läpileikkaus keskisuomalaisesta yrittämisestä. Suuri lava täyttyy iloisista, onnellisista ja elämäntyönsä huomioimisesta otetuista yrittäjistä. Tunnelma on koskettava. Jotakin on saatu aikaan. Paljon on tehty. Ja paljon on koettu.

Juhlan avauspuheessa tästä elämän kokemisesta puhui kauniisti myös Keski-Suomen yrittäjien puheenjohtaja Tapu Holttinen. Hän kertoi tarinan siitä, kuinka pitkäaikaiselle työntekijälle yllättäen tullut sairauseläkkeelle joutuminen voi olla raskas muutos elämässä. Näin kävi eräälle rouvalle, ja hän koki koko elämänsisältönsä kapeutuvan.

Työnantaja, yrittäjä, oli kuitenkin viisas, ja hän oivalsi sairauseläkkeelle joutuneen tilanteen. Yrittäjä pyysi rouvan työpaikan kahvihetkeen ja sanoi, että hän voi aina tulla työpaikalle piipahtelemaan. Taisipa yrittäjä kutsua rouvan myös työpaikan virkistystilaisuuksiin ja muihin yhteisiin hetkiin.

Holttisen mukaan sosiaalisesti ajatteleva yrittäjä pehmensi sairauseläkkeelle jääneen elämänvaihetta. Holttinen on syvästi kiitollinen tälle elämänviisaalle yrittäjälle, joka kohteli näin hienosti hänen äitiään.

Yrittäjä oli hankasalmelainen Jari-Pekka Koponen ja tapahtumat ovat Hartolan Jari-Pekasta.

Väkevimmän puheen juhlassa piti Suomen Yrittäjien (SY) puheenjohtaja Mikael Pentikäinen. Puhe kokosi yhteiskunnallisen kehityksen talvisodan talvesta tähän päivään.

”80 vuotta sitten tässä maassa oli toisenlaiset tunnelmat. Ei pidetty yrittäjäjuhlia. Talvisota oli vaikeassa vaiheessa. Ei ollut varmuutta siitä, että Suomi selviää suurta vihollista vastaan”, Pentikäinen sanoi.

”Kotirintamakin toimi. Yksi aikaansaannos oli tammikuun kihlaus, joka allekirjoitettiin 23.1.1940, lähes päivälleen 80 vuotta sitten. Julkilausumassa työnantaja hyväksyi ensi kertaa ay-liikkeen neuvotteluosapuoleksi. Sopimus on eräs puhuvimpia todistuksia kansamme kyvystä koota hädän hetkellä voimansa, sosiaaliministeri K.A. Fagerholm arvioi tuoreeltaan.”

Sodasta selvittiin ja Suomi jälleenrakennettiin. Yhteistyön henki oli vahva voima.

Tarve siihen ei ole kadonnut.

”Avoimilla markkinoilla jokainen yritys käy jatkuvasti olemassaolotaisteluaan. Siksi on tärkeää, että solmittaisiin uusi kihlaus, joka huomioi avoimen talouden tarpeet sekä tekee tilaa nykyistä paremmalle yhteistyölle.”

Ja sitten Pentikäinen tiivisti taitavasti yrittäjien tavoitteet. Jokaisella yrityksellä tulisi olla oikeus neuvotella työehdot ja sopia niistä paikallisesti.

Kirjoittaja on päätoimittaja.