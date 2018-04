Liike ilman ohjelmaa mutta suurilla kuvitelmilla

Harry Harkimon ja Mikael Jungnerin poliittinen â€kansanliike†Liike Nyt julkistettiin lopulta tänään Ylen Ykkö saamussa. Tarkoin edennyt mediasuunnitelma sai huipennuksensa ja tv-ohjelmassa saatiin myö s mainostettua samalla hetkellä avautuneita verkkosivuja. Liikkeen ideana on olla ihmisten vaikutuskanava, uudenlainen alusta nykyisen alustatalouden hengessä. Tarkemmin kuunnellen liikkeen ajatukset olivat tyhjää täynnä. Minkäänlaista ohjelmaa ei ole, koska liike kuvittelee olevansa kansalaisten äänen tulkki. Tiedotusoperaation suurin uutinen oli, että Hjallis Harkimo myy tai ainakin aikoo myydä 27 vuotta vetämänsä jääkiekkojoukkue Jokerit. Hän aikoo keskittyä politiikkaan ja olla kansanedustaja, ei enää liikemies. Se, kuinka kymmenien miljoonien tappioita tehneelle KHL-seuralle lö ytyy Harkimon tavoittelema suomalainen ostaja, onkin jo toinen juttu. Jokerien tappiot on kuitattu Venäjältä ja kytkö s on poliittinen ongelma Harkimolle. Häntä on perustellusti voinut pitää Vladimir Putinin alustalaisena. Tämän Harkimo epäsuorasti myö nsi ja pyrkii nyt eroon Jokereista ja liiketoimistaan. Politiikassa tulevaisuus on kovin avoin ja epävarma, kun hän vielä empii vaaleihin asettumistakin. Näin tekee myö s kumppani Mikael Jungner. Seuraava vuosi näyttää, onko Liike Nyt jytky vain kupla. Perusteltua syytä on ajatella, että jälkimmäistä. Silti se on kiusa erityisesti kokoomukselle, johon Harkimo on syvästi puolueena pettynyt.