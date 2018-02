Onnea presidenttiparille perheenlisäyksestä ja perherauhaa!

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja puolisonsa Jenni Haukion perheeseen syntyi eilen illalla kello 20 aikaa poikavauva. Tämä on ensimmäinen kerta maamme historiassa, kun presidentillä on aivan pieni lapsi. Presidentti Niinistö on kertonut pyrkivänsä puolisonsa kanssa aivan normaaliin lapsiperheen arkeen. Se tulee varmastikin onnistumaan. Presidenttiparin lapseen kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa suuri julkinen mielenkiinto. Todennäköisesti presidenttipari julkaisee lähiviikkoina kuvan vauvasta ja vanhemmista. Julkisuuden on kuitenkin syytä suoda presidentin lapselle yksityisyys. Tulemme näkemään häntä ehkä yksittäisissä kuvissa ja tilaisuuksissa seuraavan kuuden vuoden aikana, mutta julkisen näkyvyyden määrä lienee tulevaisuudessa melko rajoitettua. Julkisen näkyvyyden onkin syytä olla toinen kuin kuningaskunnissa, joissa lapsesta rakennetaan julkisuudessa prinssiä tai prinsessaa. Tasavallassa presidentin lapsi on periaatteessa kuin kuka tahansa vauva. Poikavauvasta varttuu hiljalleen vuosien kuluessa nuori ja aikuinen, jonka oma elämä ei rakennu isän ja vanhempien presidenttiydestä. Nyt voimme sydämellisesti onnitella presidentti Niinistöä ja puolisoaan Haukiota perheenlisäyksestä ja suoda heille sitten perhe-elämän osalta yksityisyys.