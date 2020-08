Pikapääkirjoitus: Kaipola on sijaiskärsijä – vai onko?

"Kaipola on sijaiskärsijä", sanoi UPM:n liiketoimintayksikön johtaja Anu Ahola moneen kertaan tiedotustilaisuudessa Jämsän Kaipolassa. Aholan mukaan Kaipolan paperitehdas oli tehokas. "Tehtaan porttien sisällä ei ole mitään vikaa", hän sanoi. Sanat ehkä helpottavat irtisanottujen mieliä, sillä heidän ei tarvitse kantaa lopetuksesta syyllisyyttä.

Kaipola joutui kuitenkin lahtipenkkiin, koska kuljetuskulut tehtaalta päämarkkinoille ovat kalliita ja suomalaisen yhteiskunnan verot sekä rasitteet yhtiölle sen mukaan liian suuria. Ahola myös mainitsi, että suomalaisen paperityöntekijän palkkakulu on 30–40 prosenttia korkeampi kuin Saksassa tai Ruotsissa.

UPM:n Ahola kritisoi energiaveroja ja erityisesti pitkäjänteisyyden puutetta yhteiskunnan päätöksissä. Aholan sanoista on vedettävissä johtopäätös, että Kaipolan tehdas olisi voinut säilyä elossa, jos yhteiskunnan rasitteet olisivat yhtiölle pienempiä tai tuet olisivat suurempia.

Näin voi olla UPM:n näkökulmasta. Yhtiön on asia näin myös edullista esittää. Se voi näin vierittää syyn Kaipolan tehtaiden sulkemisesta ja 450 ihmisen työpaikan menetyksestä pois itseltään.

UPM:n näkemys on vain yksi puoli asiassa. Toinen puoli on se, että Kaipolan tehtaat ovat vanhoja. UPM ei ole rakentanut uusia paperikoneita vuosikymmeniin eikä jokilaaksoon ole tehty uutta paperitehdasta. Uudet tehtaat on tehty ulkomaille.

Vanhoja koneita Kaipolassa on vain uudistettu ja tehtaita ylläpidetty. Nyt tehtaan elinkaaren loppu tuli Kaipolassa. Loppua saattoi nopeuttaa koronakriisin takia laskenut paperin kulutus. Kaipolan tehtaiden sulkeminen lopettaa Suomesta maan ainoa sanomalehtipaperikoneen. Aikanaan suomalainen paperiteollisuus nousi maailmanmaineeseen juuri sanomalehtipaperin viennillä.

Kaipolan lopetus vie 450 työpaikkaa. Jämsänkosken tehtaille jää yhtiön kertoman mukaan noin 380–390 työpaikkaa. Entinen maailman suurin paperitehdaslaakso on vain muisto.