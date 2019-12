Pikapääkirjoitus: Keskusta jatkoi Antti Rinteen lähtölaskentaa

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) asema on nyt todellakin vaakalaudalla. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti 2,5 tuntia kestäneen eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, että ”keskusta on sitoutunut hallituspohjaan ja -puolueisiin mutta keskustalla on henkilöön liittyvää epäluottamusta”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen hallituspohja jatkaa mutta pääministeri saattaa vaihtua. Keskusta näyttää nyt selvästi haluavan vaihtaa pääministeriä.

Pääministeriys on SDP:n asia, mutta nyt keskusta haluaa painostaa sosiaalidemokraatteja vaihtamaan pääministeriä. Keskustan Kulmuni ja ryhmäjohtaja Antti Kurvinen kertoivat lähtevänsä heti eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen puoluehallituksen kokoukseen. Kulmunin ja Kurvisen lausunnot pakottavat nyt SDP:n miettimään omaa siirtoaan.

Luopuuko puolue Rinteestä ja puheenjohtajastaan? Se voi olla SDP:lle vaikeaa eikä Antti Rinne varmaankaan luovu vapaaehtoisesti paikastaan. Tilanne tulee tämän illan aikana vielä elämään mutta loppuratkaisua ei ehkä nähdä vielä tänään. Tilanteen täytyy ratketa kolmen seuraavan päivän aikana eli ennen perjantain itsenäisyyspäivää ja presidentin Linnan kutsuja. Keskusta voi vielä pysäyttää Rinteen lähtölaskennan, mutta se vaatisi SDP:n suunnalta jotain aivan uutta ja merkittävää linjausta.