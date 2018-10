Pikapääkirjoitus: Pekkarinen lähtee ja taitaa päästä Brysseliin

Mauri Pekkarinen (kesk.) kertoi äsken odotetusti, että hän lähtee ehdolle eurovaaleihin. Pekkarisesta tulee keskustan kärkiehdokas. Pekkarinen tunnetaan ympäri maan ja hänet mielletään suomalaisten edun ajajaksi. Sillä voi kerätä hyvin korkean, ainakin 50 000 - 60 000 äänen kannatuksen. Pekkarisen lähtöä ehdolle puolsi se, että Matti Vanhanen ei lähde eurovaaleihin vaan pyrkii eduskuntaan. Keskustan naisista Anneli Jäätteenmäen kannatus on vakaata. Elsi Katainen saa tukea erityisesti itäisestä Suomesta. Mirja Vehkaperä tuskin on yhtä vahvoilla. Maamme kolmanneksi pitkäaikaisin kansanedustaja (vuodesta 1979 Johannes Virolaisen ja Ilkka Kanervan jälkeen) jättää eduskunnan. Hetki on historiallinen ja haikea Keski-Suomen kannalta. Maakunnan pitkäaikaisin vaikuttaja yrittää siirtyä Eurooppaan. Pekkarinen kertoi päätöksestään tiedotustilaisuudessa Helsingissä. Todennäköisesti hän tulee myös valituksi eurokansanedustajaksi. Pekkarista houkuttivat uudet kentät Brysselissä. Pekkarinen kokee nyt olevansa terve sairastelusta (syöpä) jälkeen ja halua vaikuttaa politiikassa on. Pekkarisen vahvuus on hänen selkeä poliittinen profiilinsa. Pekkarointi on myönteinen määre. Hänet voidaan kokea ehdokkaaksi, joka olisi varmasti ja viimeiseen saakka Suomen ja suomalaisten puolesta Brysselissä. Keskustalle Pekkarisen saaminen ehdokkaaksi on voitto. Pekkarinen tuo myös eurovaaleihin särmää, sillä hän voi nostaa keskusteluissa esille kovia asiakysymyksiä eikä vain poliittisia eurolatteuksia.