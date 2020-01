Pikapääkirjoitus: Presidentti Niinistöltä valoisa ja omaa vastuuta korostava uudenvuodenpuhe

Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe korosti jokaisen ihmisen omaa vastuuta sanoistaan, kansakunnan vastuuta omasta tulevaisuudestaan ja lopulta puhe loi toivoa ainakin kohtuullisesta tulevaisuudesta.

Niinistö puhui tänä vuonna vapautuneen oloisesti. Presidentti oli asettanut kuvaan jopa hieman rennon oloisesti. Oikea käsi oli pöydällä. Hän istui pöydän takana vasemmalle kiertyneenä ja puvun takki oli auki. Puhe oli Niinistön puheeksi toivoa luovaa eikä se käynyt syvällä tulevissa uhkakuvissa.

Puhe käsitteli kahdeksan teemaa. Ensiksi hän kävi laajasti läpi yhteiskunnan koventunutta keskustelukulttuuria. Presidentti kantoi huolta siitä, että puhetapa ei johtaisi ihmisten välisen kunnioituksen ja ymmärtämyksen katoamiseen.

"Loppuvuodesta hätkähdin, kun kuulin haastateltavan Lontoon kadulta kuvaavan Brexit-erimielisiä: ”olemme oppineet vihaamaan toisiamme”. Kun asia, vaikka kuinka merkittävä, nostaa vihaa toisin ajattelevaa kohtaan, ollaan menossa kohti huonoa. Vihan kulttuuri ei kauas kanna. Se kaataa."

Presidentti Niinistö viesti suomalaisille oli rohkaiseva. Hänen mukaansa "me pystymme parempaan" keskustelukulttuurissa.

Toinen teema oli terrorismilait. "Suomi on hyvin salliva ja avoin yhteiskunta, siinäkin mallimaa. Mutta maailmassa on myös pahuutta, eikä pelkkä hyväntahtoisuus sitä karkota. Hyvää on pakko suojata, tiukasti, jos siitä halutaan pitää kiinni." Näin Niinistö perusteli kantaansa terrorismia koskevan lainsäädännön kiristämisestä.

Kolmas teema oli hieman yllättäen hoiva- ja palvelusektorilla työskentelevien ihmisten häirintä. "Jos hoivan, koulutuksen ja turvallisuuden tuottajat uupuvat, koko yhteiskuntamme toimivuus vaarantuu. Siihen meillä ei ole varaa."

Siitä presidentti jatkoi neljänteen teemaan eli vihapuheeseen ja maalittamiseen. "Lainsäätäjämme on kuitenkin ollut kaukaa viisas. Esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä yksilön kunniaa, rauhaa tai yksityisyyttä loukkaavat teot ovat jo vanhastaan olleet rangaistavia. Muita ihmisiä kohtaan rikoksen tekevä joutuu siitä vastuuseen. Siinä ei ole mitään yhteyttä sananvapauteen saati sen rajoittamiseen."

Viidentenä teemana presidentti Niinistö muistutti, että keskimäärin hallitukset ovat vuoden 2003 jälkeen istuneet 2,5 vuotta. Mutta silti kyse ei ole demokratian kriisistä tai poliittisesta pattitilanteesta, sillä hallitus on aina muodostettu nopeasti uudelleen.

Kuudes teema oli ilmasto. Siinä hän muistutti, että valtiot ja suuryritykset ovat tärkeässä roolissa, mutta myös maailman kahdeksan miljardia ihmistä on suuri vaikuttaja.

Seitsemäs teema oli perinteinen, ulkopolitiikka. Siinä presidentti Niinistön sanoi maailman olevan epävakaa ja rauhaton. Presidentin viesti oli selkeä: "Viime kädessä jokainen on kuitenkin oman onnensa seppä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan selkeä lähtökohta tulee edelleen olla oman asemamme turvaaminen. Sitä ei kukaan muu tee."

Kahdeksas kohta oli EU. Presidentti muistutti, että tänä vuonna tulee neljännesvuosisata liittymisestämme EU:hun. Niinistön mukaan EU on Suomelle tärkeä hyvinvoinnin ja vakauden lähde.

Presidentti Niinistö lopetti puheensa kansalaisille osoitettuihin sanoihin. Ne luovat uskoa tulevaisuuteen.

"Tulevaisuuteen ihminen on aina uskonut. Ollut vähän väliä väärässä, sitten korjannut. Ja onnistunut."