Pikapääkirjoitus: SDP siirtyy vasemmalle ja vihertyy, Marin Suomen ja maailman nuorin pääministeri

Suomen puoluekentällä on nyt tungosta vasemmaisimmassa, liberaaleimmassa ja vihreimmässä ruudussa. Siellä on kolme isoa puoluetta.

SDP siirtyy pääministerivalinnalla politiikassaan selvästi vasemmalle ja samalla puolue vihertyy merkittävästi. Sanna Marinin poliittinen linja on hyvin lähellä vasemmistoliittoa ja vihreitä. Hän on vasemmisto-oikeisto -akselilla hyvin vasemmalla. Arvoakselilla liberaali-konservatiivi hän taas on hyvin liberaali.

Sanna Marinin, vasemmistoliiton Li Anderssonin ja vihreiden Maria Ohisalon eroa on vaikea erottaa politiikan arvokartoilla. Samalla Suomen johtaminen on nyt kolmekymppisillä. Neljän suurimman hallitusryhmän eli SDP:n, keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton johto on alle 35-vuotiaalla naisen hallussa. Viidennen puolueen johtaja on 55-vuotias nainen.

Sanna Marinista, 34, tulee Suomen historian nuorin pääministeri ja ilmeisesti tämän hetken maailman nuorin pääministeri.

Marin on tamperelainen ja ammatiltaan poliitikkoa. Jos SDP olisi valinnut Antti Lindtmanin pääministeriksi, puolue olisi siirtynyt askeleen oikealle, kohti Paavo Lipposen aikanaan vetämään demarilinjaa. Toisin kävi, vaikka Lindtman piti rohkean puheen puoluevaltuustolle.

SDP:n siirtyminen vasemmalle avaa keskelle ja ehkä hivenen oikeallekin lisää tilaa puoluekentällä. Todennäköisesti Marinin valinta aluksi nostaa SDP:n kannatusta mielipidekyselyissä, mutta pidemmän päälle ratkaisevaa on, ottaako vihervasemmiston poliittisen hegemonian Marinin SDP vai onko se vihreillä ja osin vasemmistoliitolla. Nyt on ruuhkaa liberaalissa vihervasemmistossa.