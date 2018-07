Pikapääkirjoitus: Suomalaiset ovat aluepoliittisia realisteja

Neljä viidestä suomalaisesta haluaa, että yhteiskunta tukee koko maan pysymistä asuttuna. Vain 12 prosenttia on toista mieltä. Yleisradion taloustutkimuksella teettämän mielipidetutkimuksen tulos on selkeä. Se vahvistaa myös vanhastaan tiedettyä aluepolitiikan kansalaisilta saamaa syvää tukea. Poliitikot eivät sitä aina ole nähneet, ja maan hallituksen toiminta on monesti ollut vastoin tätä suomalaisten realistista perusarvoa.

Tutkimuksen lähettämä viesti on selvä. Valtion pitää turvata palvelut koko Suomen asuttuna pitämiseksi. Tämä tulos on hyvä muistaa sote-uudistuksissa ja julkisten palvelujen järjestämisessä. Myös pienissä kunnissa ja syrjäseuduilla pitää olla kohtuulliset mahdollisuudet saada julkisia palveluja. Valtion on se turvattava. Koko maan asuttuna pitäminen on vahva viesti. Esimerkiksi aluetutkija Timo Aro sanoi Karjalaisen haastattelussa huhtikuussa, että koko maan asuttuna pitäminen ei ole ollut todellisuutta enää pitkään aikaan. Suomalaiset ajattelevat toisin. Koko maa on pidettävä asuttuna. Suomi on isänmaa ja koko maata on puolustettava. Niin myös koko maassa on voitava asua.

Valtion pitää turvata palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna. Tähän mielipidetutkimuksen väitteeseen kaikkien puolueiden kannattajista yli puolet vastasi myönteisesti. Kristillisdemokraateista 100 prosenttia ja keskustalaisista 90 prosenttia oli tätä mieltä. SDP:n kannattajista tällä kannalla oli 89 prosenttia. Luvut ovat erittäin korkeita ja kertovat vahvaa viestiä puoluejohdoille. Lähes samalla tasolla luvut olivat myös vasemmistoliiton (77 prosenttia) ja perussuomalaisten (75 prosenttia) kannattajissa. Yllättävää on, miten vahvaa koko Suomen asuttuna pitäminen ja sen tukeminen valtion toimin on kahdessa suuressa kaupunkilaispuolueessa. Vihreistä 69 prosenttia haluaa, että valtio turvaa palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna. Kokoomuksessa kannatus on 66 prosenttia eli myöskin korkea ja kiistaton. Matalin kannatus on sinisten kannattajissa, vain 52 prosenttia.

Aluepolitiikan ja koko Suomen asuttuna pitämisen tuki on suomalaisten vahva perusarvo. Suomalaiset ovat aluepoliittisia realisteja, jotka näkevät koko maan arvon. Tätä suomalaisten toivetta maan hallitukset eivät ole viime vuosikymmeninä kovin hyvin toteuttaneet, sillä aluepolitiikkaan kiinnitetään Suomessa vähemmän huomiota tai rahaa kuin vaikkapa Norjassa tai Ruotsissa. Tutkimuksen tulosta voisi lukea niin, että hallitusten ei kannattaisi ainakaan väheksyä aluepolitikkaa. Aluepolitiikalle on vahva suomalaisten tuki.