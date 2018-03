Pikapääkirjoitus: Trump johtaa yksin, se on hänen vahvuutensa ja heikkoutensa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump näytti taas, mikä on hänen käsityksensä presidenttiydestä ja johtamisesta. Trumpin johtamistapa ei poikkea juurikaan siitä, miten hän aikanaan veti yrityskokonaisuuttaan. Erimieliset saavat potkut ja samanmieliset pitävät paikkansa. Nyt potkuvuorossa oli Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson. Washington Postin mukaan Trump pyysi Tillersonia väistymään syrjään jo perjantaina. Tillerson keskeytti Afrikan-matkansa ja palasi kotiin.

Trump ja Tilllerson ovat olleet pitkään napit vastakkain. Trumpin mukaan Tillerson on liian perinteinen ajattelussaan. Tillersonin mielestä Trump on ehkä jotakin vähemmän mairittelevaa eli ääliö. Uusi ulkoministeri on keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo. Hän on vielä Trumpin puheissa "fantastinen". Tällä vauhdilla Trumpin on vaikea saada hallintoonsa osaavia ihmisiä. Se taas johtaa siihen, että moni asia jää yhden ihmisen varaan – presidentti Trumpin.