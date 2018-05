Poliisijohdon syytteet ovat vakava ja varoittava esimerkki

Korkeaa poliisijohtoa joutuu syytteeseen, koska poliisissa on laiminlyöty tietolähteiden kirjaamista ja rekisteröintiä. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti tänään syytteen ex-poliisiylijohtaja Mikko Paateroa, Helsingin ex-poliisipäällikkö Jukka Riikosta ja Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan. Kaikkia kolmea syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Aapio pitää rangaistuksen vaatimista kohtuuttomana. Poliisijohdon saamat syytteet eivät ole kohtuuttomia. Laiminlyönnit ja ehkä jopa tietoinen rekisterien vääristely eivät olisi tulleet julki ilman ns. Aarnion tapausta. Poliisijohdon syytteet ovat sivujuonne tapaukselle. Yhteiskunta on antanut poliisille laajat oikeudet puuttua yksilöiden itsemääräämisoikeuteen, käyttää pakkokeinoja ja kerätä tietoa.

Oikeuksien vastapuolena on vastuu. Poliisin tulee noudattaa lakia ja myös lakien henkeä. Poliisin ulkopuolinen valvonta on vähäistä ja perustuu pitkälti luottamukseen siitä, että poliisi toimii lainmukaisesti. Poliisin omavalvonta ei ole tuottanut paljoakaan tuloksia esimerkiksi vääristä sisäisistä toimintavoista kuin aivan alaportaalta. Nytkin laiminlyönnit ja suoranaiset rikkeet tulivat muun tutkinnan takia esille. Koska näin on, poliisijohdon rikkeisiin pitää suhtautua ankarasti. Se on vastapaino suurille valtuuksille.

Ilman vastapainoa ja selkeästi ymmärrettyä kiinnijäämisriskiä poliisiorganisaatiokin saattaa hairahtua vääriin toimintatapoihin. Nyt ex-poliisijohtaja Paateron, poliisipäällikkö Riikosen ja poliisilaitoksen päällikkö Aapion on aika kantaa vastuunsa. He ovat nyt varoittava esimerkki koko organisaatiolle. Nykyisen poliisiylijohtajan Seppo Kolehmaisen mukaan poliisi esimiesvalvonnasta on aloitettu sisäinen tarkastus ja johtamista ja valvontaa on kehitetty myös muutoin. Kolehmainen on oikealla asialla. Koko Aarnion-tapaus kaikkine sivujuonteineen on poliisimme historian vakavin paikka. Asiaa seuranneiden silmissä se on rapauttanut luottamusta poliisin toimintaan. Onneksi oikeuskäsittelyn ja mahdollisten tuomioiden kautta luottamus varmasti palautuu.