Vihreiden oikea puheenjohtajataisto käydään vaalien jälkeen

Touko Aallon vetäytyminen puheenjohtajan paikalta masennuksen ja työväsymyksen takia aloitti vihreissä oudon puheenjohtajavalinnan, jossa ehdokas toisensa jälkeen ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä valinnassa. Varsinkin nuoret vihreät kainostelivat. Ilmeisesti pelko vaalimenestyksestä söi puheenjohtajaehdokkaat vain kahteen eli Outi Alanko-Kahiluotoon ja Pekka Haavistoon. Käytännössä paikka petattiin taustakeskusteluin ilmeisesti ainakin viikko sitten Haavistolle.

Haaviston valinta on vanhan vallan viimein palvelus puolueelle tai toisin nähtynä puolueen ydinperheen kabinettivallankaappaus. Nuoret ja maakuntavihreät jäivät ihmettelemään, kun huhtikuun eduskuntavaalien vaalimenestys nousi uuden puheenjohtajan valinnan ainoaksi kriteeriksi. Vihreät tarvitsivat vaaleihin varman nimen ja sitä kaksinkertainen ministeri, kaksinkertainen presidenttiehdokas ja 19 vuotta kansanedustajana ollut Haavisto on. Hän on puolueen hymypoikapatsas ja ihannevävy.

Jos vihreät menestyvät huhtikuun vaaleissa, Pekka Haavistosta tulee ministeri. Vihreiden seuraava puoluekokous on kesäkuun puolivälissä Porissa. Siellä käydään todellinen puheenjohtajakisa. Näillä näkymin Haavisto luopuu silloin puheenjohtajuudesta ja uusi pidempiaikainen puheenjohtaja valitaan. Siinä kisassa kärkipaikoilla on todennäköisesti nuorempaa sukupolvea kuten Maria Ohisalo ja Emma Kari. Voi kuitenkin olla, että näiden kahden aika jo meni, kun kumpikaan ei uskaltanut todellisen paikan ollessa tarjolla ottaa vastuuta. Seuraava vihreiden puheenjohtaja saattaakin nousta nyt vielä seuraavassa rivissä olevista nimistä.

Touko Aallon uupumukseen johtanut kausi osoittaa, että vihreiden sisällä puheenjohtajan taakse ei ryhmitytä kovin vahvasti. Sisäinen johtaja syöminen oli Aallon kaudella kovaa. Hän ei koskaan päässyt irti edellisen puheenjohtaja Ville Niinistö varjosta.

Vihreiden kesällä valittavan puheenjohtajan pitänee olla vahva persoona. Hänen on raivattava vanha valta puolueesta sivummalle ja otettava vahvasti ote vihreiden johtamisesta. Vihreät eivät suinkaan enää sellainen hyväntahtoinen ituja syövien ihmisten virkkuukerho kuin se vanhoissa kuvissa joskus vaikutti olevan. Vihreissäkin on sisällä kovaa politiikkaa.

Pekka Haavisto on yhteistyökykyinen reaalipoliitikko. Hänen vahvuutensa on kansainvälisissä humanitaarisissa kysymyksissä ja ympäristöasioissa. Vihreät valitsivat nyt varman päälle. Puolue astui roiman askeleen omaan menneisyyteensä, mutta se puolueaktiiveja nyt haittaa. Tärkeintä heille on nyt varmistaa vihreiden vaalimenestys. Siihen pehmeästi hymyilevä Haaviston uskotaan nyt olevan puolueen paras valtti.

Haavisto lähetti valinnan jälkeen puheessa myös terveiset Touko Aallolle: "Toivomme näkevämme sinut eduskuntavaaleissa ehdokkaana". Aplodit olivat tämän lauseen jälkeen pitkät – pisimmät koko puheen aikana.