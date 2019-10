Digijättejä on syytä verottaa myös Suomessa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ajaa maailmantalouteen uutta veromallia, joka toisi kansainväliset suuryritykset verotuksen piiriin niissä maissa, joissa ne toimivat.

OECD:n veromalli olisi suuri mullistus. Verotuksen muutostarpeisiin on herätty talouspiireissä sen jälkeen, kun digijätit ovat vallanneet maailmanmarkkinoita. Google, Facebook, Amazon, Alibaba ja monet muut yhtiöt toimivat digitaalisilla markkinoilla ympäri maailman, mutta ne eivät maksa juurikaan veroja toimintamaissaan. Nyt OECD haluaa yhtiöt maksamaan voitoistaan toimintamaihinsa veroja sen mukaan, mitä niillä on niissä liiketoimintaa.

Tähän saakka voitot on siirretty maihin, joissa niiden verokohtelu on ollut yhtiöille suotuisinta tai missä yhtiön pääkonttori on.

Talousjärjestö OECD on oikealla asialla. Maailmankaupan vapautuminen 1980-luvulta lähtien on johtanut siihen, että suurilla kansainvälisillä yrityksillä on merkittävästi edullisempi asema verotuksessa kuin yhdessä maassa tai vain muutamassa maassa toimivilla kansallisilla yrityksillä. Myös pienet yritykset ovat tiukemmin verotettuja kuin vaikkapa digijättiyritykset.

Verouudistus toisi Suomeen todennäköisesti lisää verotuloja. Lopulta se riippuu siitä, miten kansainväliset suuryritykset määritellään. Eli minkä kokoisia yrityksiä verotus koskisi. Todennäköisesti se koskisi vain suuryrityksiä.

OECD on vihjaillut, että liikevaihtoraja olisi 750 miljoonaa euroa. Se olisi melko matala raja ja johtaisi siihen, että esimerkiksi Valmetin kaltaiset yritykset voisivat olla tämän verotuksen piirissä. Tältä osin se voisi siirtää Suomesta verotuloja ulkomaille.

OECD valmistelee nyt verouudistusta. Se on tarkoitus tuoda teollistuneiden maiden ryhmän G20:n hyväksyttäväksi ensi vuoden joulukuussa. Sen jälkeen lainsäädäntö voisi astuisi voimaan.

Suomi on vientivetoinen talous. Silti verotuksen kansainvälistyminen olisi Suomen kannalta hyvä asia, sillä se tasoittaisi maamme yritysten kilpailuedellytyksiä kansainvälisiin jätteihin verrattuna vastaan. Nyt näillä jäteillä on epäreilu kilpailuetu, kun ne maksavat voitoistaan matalampia veroja kuin suomalaisyritykset.