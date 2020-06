Opiskelupaikkoja tuli lisää mutta ei lääketieteeseen

Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin tulee tänä vuonna yhteensä 4 448 uutta opiskelupaikkaa.

Ensi ja seuraavana vuonna opiskelupaikkoja lisätään edelleen niin, että yliopistoihin tulee 4 300 uutta aloituspaikkaa ja ammattikorkeakouluihin 1 700 uutta aloituspaikkaa.

Aloituspaikkojen lisäämisellä tavoitellaan koulutustason nostoa. Se on erinomainen tavoite, sillä Suomi on viime vuosikymmeninä jäänyt jälkeen monien muiden maiden koulutustason noususta. Koulutustasomme ei myöskään ole enää noussut vaan se on polkenut paikallaan. On lisäksi yhteiskunnan kannalta nurinkurista, että nuoret joutuvat vuosia yrittämään pääsyä yliopistoihin ja kaikki opinhaluiset eivät sinne myöskään pääse.

Suomi on pyrkinyt kansakuntana pärjäämään globaalissa kilpailussa juuri ihmisten koulutustasolla, sillä palkkakustannuksilla kilpailu ei mahdollistaisi vahvan hyvinvointivaltion palvelujen olemassaoloa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sopi lisäpaikoista yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa juhannuksen alla.

Uusia opiskelupaikkoja avautuu nyt monille aloille ja kaikkiin maamme yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluihin. Eniten uusia koulutuspaikkoja tulee niille aloille, joille ennustetaan hyvää työllisyyttä ja joille on myös halukkaita opiskelijoita.

Ikävä poikkeus on lääketiede. Lääkärikoulutukseen ei uusia opiskelupaikkoja tule, vaikka alalle haluavia nohevia nuoria on paljon. Lääkärien työmarkkinat ovat myös erinomaiset.

Lääkäripula vaivaa monia paikkakuntia eri puolilla Suomen pienistä kunnista suuriin kaupunkeihin. Työpaikkoja on siis runsaasti ja palkkataso on korkea.

Lääkärikoulutuksen säännöstely osoittaa valtiovallan heikkoutta. Luonnollisesti Lääkäriliitto pyrkii rajoittamaan alalle koulutettavien määrää, sillä se tukee lääkärien palkkakehitystä. Yhteiskunnalle ja lääkäripalveluja tarvitseville ihmisille se käy kuitenkin kalliiksi. Suomalaisia kouluttautuu lääkäreiksi säännöstelyn takia naapurimaissa Viroa ja Ruotsia myöten.

Opetusministeriön on syytä ryhdistäytyä ja ajaa myös lääkärien koulutukseen reippaasti lisää aloituspaikkoja.