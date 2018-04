Palvelujen miinakenttä koettelee nuoria

Työelämän ulkopuolella olevien nuorien löytämiseksi yritetään kehittää uusia keinoja. Muun muassa Kela on vastikään madaltanut nuorille ammatilliseen kuntoutukseen pääsyä. Toimintakyvyiltään heikentynyt nuori pääsee nyt Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ilman isoa byrokratiaa, esimerkiksi lääkärin todistusta ei enää tarvita. Puhelinsoitto riittää. (KSML 24.4.)

Ensin nuoren on kuitenkin saatava jostakin vinkki kyseisestä palvelusta. Myös Kelan kuntoutuksen asiantuntija voi soittaa nuorelle, kunhan vain on on saanut tiedon tukea tarvitsevasta.

Tällä hetkellä noin 70 000 alle 30-vuotiasta on työmarkkinoiden ulkopuolella eli he eivät ole koulutuksessa, harjoittelussa tai työssä. Tilastokeskuksen mukaan työttöminä on kaikkiaan 106 000 15–34-vuotiasta. Heistä suurin osa on miehiä.

Ammatillinen kuntoutus tukee nuoren työ- ja opiskeluelämässä jatkamista sekä auttaa nuorta työn ja opiskelun pariin palaamisessa.

Keski-Suomessa kartoitettiin kuutisen vuotta sitten kokemuksia aikuisten työttömien ammattillisesta kuntoutuksesta. Tutkimuksen tekivät Taina Era ja Helena Koskimies Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneet pitivät palveluohjaajan tukea hyvänä. Ohjaajan tuki koettiin tarpeellisena etenkin siksi, että työtön ei useinkaan tiedä tai osaa hakea oikeaa, juuri hänelle sopivaa apua ja palvelua. Ohjaaja saattoi auttaa kuntoutujaa luovimaan sirpalemaisessa palvelujen miinakentässä.

Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneet kokivat hyötyvänsä ohjauksesta myös silloin, kun kuntoutuja oli siirtymässä palvelusta toiseen. Apu ei katkennut vaan tuki palveluista toiseen siirryttäessä loi kuntoutukseen jatkuvuutta.

Palvelujen sirpalemaisuus sekä avun ja tiedon katkeaminen ovat ongelmia, jotka toistuvat erilaisissa palveluselvityksissä.

Kun palvelujen kaoottinen miinakenttä tuottaa usein suuria vaikeuksia aikuisille työttömille, on ongelma vielä suurempi toimintakyvyiltään heikentyneelle nuorelle. On tärkeää, että nuorille luodaan matalan kynnyksen palveluja, jotta apu ei viivästy ainakaan byrokratian vuoksi.