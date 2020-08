Podcast: Aamukahvivieras Katri Ylander julkaisi tänään ensimmäisen albuminsa 7 vuoteen – mitä Tähdet tähdet -ohjelmassakin esiintyvälle artistille kuuluu?

Katri Ylanderia kuullaan perjantaina M/S Rhealla. Kuva: Katri Tamminen

Katri Ylanderilta tuli tänään ulos ensimmäinen albumi 7 vuoteen. Yhteisii unelmii -nimeä kantava levy on merkki artistin paluusta tähtitaivaalle. Ylander on mukana myös syksyllä alkavassa Tähdet tähdet -ohjelmassa, ja keikkailee Keski-Suomessa. Miksi Ylander on kova jännittämään? Entäpä millainen suhde hänellä on Keski-Suomeen? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä podcastissa, jossa hän on Lotta Merenmiehen aamukahvivieraana.

