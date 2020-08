Podcast: Hankasalmen uusi K-kauppias on Suomen Elvis-fanien nokkamies, jolta löytyy jopa rockin kuninkaan aito nimikirjoitus – kuuntele Radio Keskisuomalaisen haastattelu

Marko Humia aloittaa Hankasalmen K-Marketin kauppiaana syyskuussa. Kuva: Kesko

Hankasalmen tuleva K-kauppias Marko Humia on The Official Elvis Presley Fan Club of Finland ry:n puheenjohtaja. Mies on käynyt Memphisissä parikymmentä kertaa, ja kokoelmasta löytyy myös aito Elvis Presleyn nimikirjoitus. Humiaa haastatteli Radio Keskisuomalaisen Henri Berg.

