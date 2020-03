Kauppaan voi mennä asioille, väkijoukkoja kannattaa välttää – kaupunki avasi palvelunumeron

Keskiviikkona Sampossa julkaistusta uutisesta saa sen käsityksen, että yli 70-vuotiaat eivät voi valmiuslain käyttöön oton vuoksi mennä kauppaan ostoksille. Valtiovallan edustajat täsmensivät ohjeistusta tiistaina lehden mentyä painoon.

Yli 70-vuotiaat voivat käydä kaupassa ja apteekissa. Myös ulkoilemassa voi käydä. Väkijoukkoja ja julkisia paikkoja kehotetaan kuitenkin välttämään mahdollisuuksien mukaan.

Kauppaan ja apteekkiin menoa ei suositella ruuhka-aikaan. Asioitaessa kodin ulkopuolella on syytä muistaa hyvä käsihygienia.

Suositukset perustuvat maan hallituksen maanantaina julkaisemiin linjauksiin. Niissä todetaan toimintaohjeena, että "yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet)".

Ihmiset päättävät kuitenkin itsenäisesti, miten he suositusta noudattavat.

Ruoka- ja apteekkipalveluiden hoitamiseksi voi pyytää apua läheisiltä. Saarijärvellä on myös mahdollista tilata ruokaa ja apteekkipalveluita tietyin ehdoin kotiin.

Saarijärven kaupunki ohjeistaa palveluja kotiin vieviä yrittäjiä kiinnittämään huomiota siihen, että asiakkaiden luokse mennään terveinä ja että asiakastyössä kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käsi- ja yskimishygieniaan. Lisäksi yli 70-vuotiaisiin asiakkaisiin kehotetaan pitämään välimatkaa tartuntojen välttämiseksi.

Saarijärven kaupunki on aloittanut puhelinpäivystyksen kotiin jääville yli 70-vuotiaille asukkaille. Päivystysnumeron tarkoituksena on kartoittaa avun tarve. Apua kaupunki järjestää yhteistyössä Saarikan, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Päivystyksen numero on 044 4598 228. Se palvelee kello 8–15.

Numerossa ei vastata terveyttä tai sairautta koskeviin kysymyksiin.