Koronavirus rajoittaa seurakunnan toimintaa – kaikki kirkolliset toimitukset ovat julkisia tilaisuuksia

Saarijärven seurakunta on ottanut käyttöön joukon toimintatapoja ja käytäntöjä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Rajoitukset tuntuvat muun muassa kirkollisissa toimituksissa kuten jumalanpalveluksissa, hautaan siunaamisissa, muistotilaisuuksissa, häissä ja kastajaisissa. Niissä saa olla läsnä enintään 10 henkilöä.

Kaikki kirkolliset toimitukset ovat julkisia tilaisuuksia, vaikka kyse olisi kutsuvierastilaisuudesta, joka järjestetään muualla kuin seurakunnan tiloissa.

Vainajien siunaukset suositellaan toimitettavaksi haudalla.

– Sielunhoidollisista syistä tässä voidaan tehdä pieni poikkeus niin, että esimerkiksi 1–2 henkilöä ei joutuisi jäämään pois vanhempansa siunaamisesta, Saarijärven seurakunnan kirkkoherra Jarmo Autonen sanoo.

Muistotilaisuuksiin osallistumista seurakunnan työntekijät välttävät. Seurakunta ei myöskään vuokraa tilojaan yli 10 hengen muistotilaisuuksia varten.

Maan hallituksen linjaus yli 10 hengen kokoontumisten kieltämisestä koskee julkisia tilaisuuksia. Yksityisesti muistotilaisuuden voi järjestää, mutta ohjeistuksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

– Suosittelemme, että hautajaiset videoitaisiin. Omaiset ja muu lähipiiri voisivat katsoa hautajaiset yhdessä myöhemmin järjestettävässä muistotilaisuudessa, Autonen sanoo.

Vainajien siunaamisen siirtämistä Jarmo Autonen ei suosittele. Myös laki asettaa velvoitteet siitä, milloin vainaja on viimeistään haudattava.

Jumalanpalvelus toimitetaan Saarijärven kirkossa sunnuntaisin, mutta vain työntekijöiden voimin. Seurakuntalaiset eivät siis pääse kirkkoon sisälle, mutta voivat kuunnella jumalanpalvelusta Järviradion taajuudelta tai seurakunnan kotisivujen nettiradiosta.

Kappeliseurakuntien kirkoissa eli Pylkönmäellä, Kannonkoskella ja Kivijärvellä ei järjestetä jumalanpalvelusta poikkeustilan aikana 13. huhtikuuta saakka.

Saarijärven kirkko on auki jumalanpalveluksen jälkeen yksityistä rukousta ja hiljentymistä varten kaksi tuntia. Paikalla on jumalanpalveluksen toimittanut pappi, jonka kanssa on mahdollisuus keskustella. Kirkossa ei saa kuitenkaan olla näiden hetkien aikana koolla yli 10 ihmistä.

– Suntio pitää huolen siitä, että väkimäärä ei ylitä 10 henkilöä. On valitettavaa, että nyt kun ihmiset haluaisivat tulla kirkkoon, sinne ei vapaasti pääse. Koronavirus on herättänyt huolta seurakuntalaisissa, Autonen sanoo.

Seurakunnan toimistoissa, kuten seurakuntatoimistossa tai diakoniatoimistossa, voi toistaiseksi asioida vain puhelimitse. Jos tapaaminen on oman asian hoitamisen kannalta välttämätöntä, pitää siitä sopia etukäteen toimiston henkilöstön kanssa.

Seurakunnan järjestämä ryhmätoiminta, kuten kerhot ja kuorot, on peruttu toukokuun loppuun saakka. Myös seurakunnan tiloissa toimivat liikuntaryhmät ja muut ryhmäkokoontumiset on peruttu.

Hiihtolomarippikoululeirin konfirmaatio pyritään toteuttamaan suunnitellusti 24. toukokuuta, mikäli poikkeusolot eivät jatku 13. huhtikuuta jälkeen.

Seurakunnan työntekijät ovat poikkeustilan aikana tavoitettavissa puhelimen ja sähköpostin välityksellä keskustelua varten. Seurakunta järjestää myös korvaavaa toimintaa etäyhteyksien välityksellä.

Saarijärven seurakunnasta muistutetaan, että linjausten tarkoituksena on suojata iäkkäitä ihmisiä ja kaikkia riskiryhmiin kuuluvia sairastumiselta ja hidastaa epidemian leviämistä.

– Meidän on myös suojeltava omia työntekijöitämme mahdolliselta sairastumiselta ja pidettävä heidät työkykyisinä, kirkkoherra Autonen sanoo.