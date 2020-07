Musiikki soi kesäillassa

Runeberginpuistossa kokoontui torstaina iloista väkeä nauttimaan musiikista. Torstaikeikalla nautittiin ensin Teijo Rekosen harmonikkakvartetin esityksestä ja sen jälkeen kansanmusiikista Sukuvian tahtiin.

Saarijärven kaupunki on järjestänyt kuluneena kesänä viitenä torstaina ilmaiskonsertteja.

Torstain musiikkituokiot olivat houkutelleet paikalle myös Rauha Latvalan ja Tarja Rekosen. Rouvilla oli hymy herkässä ja musiikkikin oli mieleistä.

– Olen käynyt jokaisella kesän keikalla, satoi tai paistoi.

– Mukavahan tänne on tulla kuuntelemaan musiikkia kun esiintyjät ovat olleet niin hyviä, Latvala kommentoi omalta vakiopaikaltaan puiston keskikohdan tuntumasta.

– Runebergin puisto on loistava paikka järjestää tälläinen tapahtuma. Täällä on kaunista, sijainti on erinomainen ja lähellä monia ihmisiä. Mekin pääsimme polkupyörillä paikalle, kehui Rekonen.

Hieman kolea sääkään ei ystävyksiä haitannut.

– Pukeutumiskysymyshän se on, he kommentoivat.

–Koska niin moni kesätapahtuma on peruttu, kaupunki halusi järjestää kuntalaisille matalan kynnyksen tekemistä näin kesällä, kertoi Satu Autiosalo, yksi tapahtuman järjestelyistä vastaavista.

– On ollut ihanaa, että saarijärveläiset ovat ottaneet tapahtuman omakseen ja kokoontuneet viettämään torstai-iltoja yhdessä.

Kun tapahtumaa alettiin suunnitella, konsertteihin saatiin hyvin paikallisia kokoonpanoja esiintymään. Yleisöä on riittänyt niin hyvin, että tapahtuma saanee jatkoa myös ensi kesänä.

Viimeinen kesän Torstaikeikka järjestetään 30. heinäkuuta Runeberginpuistossa.