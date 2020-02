Vanhuksia liikutetaan ansiokkaasti Saarijärvellä

Saarijärvellä on kehitetty ansiokkaasti liikuntaa kotona itsenäisesti pärjääville vanhuksille. Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kunnan liikuntatoimi, Saarikka, kansalaisopisto ja eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt ovat tehneet yhteistyötä. Hanke on kestänyt kolme vuotta.

– Kuntaan on koulutettu uusia vertaisohjaajia, jotka ovat perustaneet taloyhtiöihin liikuntaryhmiä tai toimivat iäkkäiden kuntosalikavereina. He ohjaavat myös maksutonta tuolijumppaa ja sisäcurlingia. Ulkoiluapua tarvitseville on tarjolla kulttuurikävelyitä, ja paikallinen apteekki järjestää ohjattuja kävelyryhmiä, kertoo fysioterapeutti Kati Kivelä.

Saarijärvelle myönnettiin kunniakirja ansiokkaasta ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyötä Helsingissä keskiviikkona.

Suomessa on 250 000 kotona asuvaa yli 75-vuotiasta, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Säännöllisellä ja nousujohteisella voima- ja tasapainoharjoittelulla voidaan ehkäistä kolmasosa ikäihmisten kaatumisista. Ryhmäliikunta ehkäisee Voimaa vanhuuteen -osallistujakyselyn mukaan myös yksinäisyyttä ja parantaa mielialaa.

Ikäinstituutti on mentoroinut vuosina 2016–2019 Saarijärven ikäihmisten terveysliikunnan yhteystyöryhmää. Tavoitteena on ollut ottaa käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyviä käytäntöjä.