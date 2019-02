Äänekoskelainen Antti Rossi valittiin WorldSkills-kilpailuihin Venäjälle

Suolahtelainen Antti Rossi, 22, on valittu Suomen joukkueeseen WorldSkills-kilpailuihin Kazaniin Venäjälle. Rossi valmistui Äänekoskelta Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta keväällä 2016 ja jatkaa nyt opintojaan konetekniikan insinööriksi Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa.

Rossi kilpailee Kazanissa ensi elokuun lopulla kilpalajinaan tehdaskunnossapito. Hän on voittanut aiemmin SkillsFinlandin Taitaja SM-kilpailuissa hopeaa ja kultaa, minkä seurauksena hänet pyydettiin MM-joukkueeseen.

-Kun sain kuulla, että olen päässyt Suomen maajoukkueeseen, tuntui ajatus ensin uskomattomalta. Pikkuhiljaa palaset alkoivat kuitenkin loksahdella paikoilleen ja valmennusprosessi saatiin käyntiin. Olen aina halunnut haastaa itseäni, ja tämä tarjoaa siihen jälleen hyvän tilaisuuden. Nyt laitetaan niin sanotusti kaikki peliin, sillä tällaista mahdollisuutta ei tule uudelleen, sanoo Rossi.

Rossin valmentajana eli eksperttinä toimii lehtori Tommi Backman Koulutuskeskus Salpauksesta Lahdesta. Hän on kokenut WordlSkills-ekspertti.

-Antin lähtöasetelma WorldSkills-kilpailuun on hedelmällinen. Hänellä on kilpailukokemusta ja menestystä Taitaja-tasolla, työkokemusta alan käytännön työtehtävistä sekä käynnissä olevat insinööriopinnot, jotka vahvistavat alan työtehtäviin liittyvää teoriapohjaa. Ensimmäinen valmennustapahtuma osoitti, että Antilla on hyvä ote kilpailutehtäviin tarttumisessa ja suoritusnopeudessa.

- WorldSkills-kilpailu on ainutlaatuinen kokemus nuorille huippuosaajille. Siellä on mahdollisuus solmia elinikäisiä ystävyyssuhteita ja verkostoitua, sanoo Backman.

Rossi on ensimmäinen Poken opiskelija, joka on valittu WorldSkills-joukkueeseen. Koulutusjohtaja Hannu Pönkä pitää Rossin osallistumista tärkeänä asiana Pokelle sekä kone- ja tuotantotekniikan alalle. Keski-Suomesta ei ole viime vuosina juuri osallistuttu tehdaskunnossapidon alalta WorldSkills-kilpailuihin.

-Kilpailussa ja taidoissa on kyse ammatin arvostamisesta. Se on meille ykkösasia, koska meillä opitaan tekemällä. Korostamme opiskelijoillemme, että ole ylpeä ammattitaidostasi. Tällaiseen kilpailuun pääseminen on hienoa Antille ja hänen alalleen. Kannustamme opiskelijoitamme osallistumaan Taitaja-kilpailuihin, ja SM-kilpailuissa meidän opiskelijat ovatkin saaneet usein palkintoja, sanoo Pönkä.

Rossi työskentelee opiskelujensa ohella viikonloppuisin ja loma-aikoina Suolahdessa MetsäWoodin Vaneritehtaalla. Ennen elokuuta Antti Rossilla on luvassa lukuisia valmennuspäiviä ja joukkueen yhteisiä maajoukkueleirejä.

WorldSkills-kilpailu on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Kilpailussa ratkotaan maailmanmestaruudet noin 50 eri lajissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen aloja. WorldSkills Kazan 2019 on järjestyksessään 45. WorldSkills-kilpailu, joka järjestetään 22.–27. elokuuta 2019 Kazanissa, Venäjällä. Suomen joukkueen kilpailuun lähettää Skills Finland.