Äänekoskelaisesta kirjahyllystä löytyi suuryllätys - Ansa Ikosen ja Jali Rinteen kaunis viesti toi tuulahduksen menneestä

Äänekoskelainen teatterintekijä Pilvi Honka koki melkoisen yllätyksen ryhtyessään siivoamaan kirjahyllyään. Hänen vuosia sitten antikvariaatista hankkimansa, mutta lukematta jääneen, Kasvot naamion takana -kirjan välistä paljastui lappunen, jonka allekirjoittajina ovat aikansa suuret tähdet, näyttelijäpariskunta Jalmari " Jali " Rinne ja Ansa Ikonen.

– Kävin usein 2000-luvun alkupuolella Tampereella eräässä antikvariaatissa ja etsin sieltä vanhoja näytelmäkirjoja. Kasvot naamion takana -kirjan ostin, koska se kertoo tarinoita näyttelijöistä. En kuitenkaan ollut kirjaa missään vaiheessa lukenut ja aloin nyt käydä kirjahyllyä läpi miettien, mistä kirjoista voisin jo luopua. Kun pläräsin teosta läpi, sen välistä putosi tämä lappunen. Kyllä siinä kylmät väreet meni, kun luin, kenen viestistä oli kyse, Honka huokaa.

Käsinkirjoitetusta tekstistä käy ilmi, että kyseinen teos oli annettu lahjaksi Musa Silverille, joka oli suomalainen oopperalaulaja ja diplomaatti.

Viestissä lukee:

"Rakas Musa!

Minulla oli huono tuuri Sinun tavoittamisessasi. Toivon, että pian tulet uudelleen ja saan sitten sinua tavata ja kuljettaa teatteriin. Tämä kirja on todella odottanut nämä vuodet päästäkseen sinun hyllyysi muistuttamaan meistä, jotka ajattelemme sinua suuresti kiitollisina. Hyvää joulua ja onnellista matkaa, jollemme tapaa. Sinun Jali Rinne ja Ansa Ikonen."

Kirja on ollut lahja oopperalaulajana ja diplomaattina tunnetulle Musa Silverille. Kuva: Pilvi Honka

Pilvi Honka kertoo, että viesti on kuin kurkistusluukku historiaan.

– Kirja on ilmestynyt vuonna 1953, todennäköisesti lappunen voisi olla kirjoitettu 50- tai 60-luvulla. Aikanaan kirja on ollut hieno ja arvokas lahja. Tällaisen viestin löytäminen tuntuu hienolta korvaukselta siitä, että tätäkin opusta on tullut säilytettyä. Se saa ehdottomasti jäädä kirjahyllyyni, Honka hymyilee.