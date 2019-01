Äänekoskelaisille kovaa tunnustusta Moottoriliitolta – "Käytiin hakemassa pystit kotia"

Suomen Moottoriliiton palkintogaala oli yhtä äänekoskelaisjuhlaa viime viikonloppuna Helsingissä, kun Hujakko Racingin kuljettajat Vertti Takala ja Jani Kinnunen palkittiin kovasta menestyksestään kauden aikana. Takala voitti kaudella kaksipyöräisissä roadracing Stock 600 suomenmestaruuden ja Kinnunen puolestaan Suomen cupin mestaruuden 600 Stock B -sarjassa.

– Kausi ei olisi oikeastaan paljon paremmin voinut mennä. Nyt käytiin hakemassa pystit kotia, Takala tiivistää.

Reilun vuoden ikäisen kilpatallin menestyskulku on ollut huikeaa, sillä taustalla on viime talvelta myös Takalan tuplamestaruus jääradoilta. Kovista tuloksistaan hänet palkittiinkin SML-gaalassa Vuoden tulokkaana.

– Se tuli täytetä yllätyksenä ja olihan upeaa saada tunnustusta.

Jääratakausi starttaa muutaman viikon päästä, kun ensimmäiset mittelöt otellaan helmikuun alussa Seinäjoella.

Sen jälkeen Takala siirtyy ajamaan Espanjan sarjaa.

– Siellä on taso todella erilainen kuin täällä ja pääsee ajamaan isoja ratoja. Kausi myös on paljon pidempi kuin Suomessa niin on mielenkiintoista nähdä, mitä kisat tuovat tullessaan.

– Tavoitteet tietenkin asetetaan korkealle, Takala päättää.