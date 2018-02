Äänekoskelaisten versio ei matki Hollywoodia

Äänekosken Teatteri on tehnyt oman versionsa ristiitaisen amerikkalaistaiteilijan Florence Foster Jenkinsin elämästä kertovasta näytelmästä. Tulkinta ei matki Meryl Streepin tähdittämää hittielokuvaa. Keskisuomalaisesityksestä taitaa siitäkin tulla ainakin paikallinen hitti.

– En itseasiassa ole edes nähnyt tätä Meryl Streepin menestyselokuvaa, sanoo esityksen ohjaaja Kirsi Sulonen.

Vankkaa taidetta takova äänekoskelaisryhmä on löytänyt esitettäväkseeen näyttämökappaleen, joka istuu tekijöilleen napakasti. Suurenmoista! on musiikkinäytelmä, joka vaatii kuitenkin ehdotonta heittäytymistä.

– Koko työryhmä on ollut valtavan innokkaasti mukana tämän näytelmän tekoprosessissa alusta saakka, kehuu ohjaaja Kirsi Sulonen, joka työsti toissa vuonna Pokka pitää -menestysnäytelmän äänekoskelaisille.

Peter Quilterin kirjoittamassa tarinassa sukelletaan 1940-luvun New Yorkiin. Perinnöillään rikastunut Madame Florence Foster Jenkins haluaa oopperatähdeksi, vaikka taidot eivät suureen tähteyteen oikein riittäisikään. Esiintymisestradit ja levytysstudiot avautuvat rahalla.

– Florencen todellinen tarina kertoo unelmien tavoittelemisesta ja vankasta uskosta itseensä. Hän saa lopulta aikaan mahtipontisen shown, jonka ihmiset kokevat viihdyttävänä ja vapauttavana – vaikka soraäänikin kuullaan.

–Mieletön vilpittämyys puree ja Florence saa ympärillään ihmiset loistamaan, kiteyttää Kirsi Sulonen.

Draamakomedian pääroolin Madame Florence Jenkinsin persoonan rakentaminen on ollut iso ja rohkeutta vaativa urakka Taina Myyryläiselle. Ensin on täytynyt opetella laulamaan kymmenkunta ooppera-aaria oikein, jotta pystyy laulamaan ne esityksessä yleisölle kelpaavasti ”väärin”. Laulut on harjoituttanut ja esitykset pianosäestykset soittanut Jori Mäenpää.

- Sopraanon roolin laulut eivät ole ihan helppoja, sillä olen enemmänkin altto. Olen toki esiintynyt joskus musikaaleissa, mutta tällainen rooli on ihan uutta, pohtii Taina Myyryläinen tulkintaansa. - Madame on toki ihana ja kiehtova tyyppi.

Jos esitys on tyköistuva tekijöilleen, tuntuu se olevan sitä myös yleisölle. Parista kymmenstä esityksestä on muutama jo loppuunmyyty. Suurenmoista! -draamakomedian ensi-ilta on Painotalon Mikkosalissa lauantaina 10. päivänä helmikuuta kello 19. Lisätietoja: www.aanekoskenteatteri.fi.