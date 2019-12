"Äänekoskella edessä tiukemmat taloudelliset vuodet" - lue kaupunjohtajan uudenvuoden puhe

Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen muistuttaa uudenvuoden puheessaan, että Äänekosken on tulevina vuosina reagoitava asukasluvun laskua osoittaviin ennusteisiin.

- Suurin huoli ei ole muuttotappio, vaan väestön ikääntyminen.

Äänekoskella on edessä tiukemmat taloudelliset vuodet.

- Kaikkiin menolisäyksiin tulisi suhtautua suurella varauksella ja kriittisesti. Investointitaso ei voi säilyä näin korkeana, vaan meidän on tietoisesti priorisoitava entistä tarkemmin tulevat investointimme. Investointitason tulisi olla maksimissaan 7 miljoonan euron vuositasoa, mieluummin reilusti tämänkin alle, mikäli haluamme suitsia lainakannan nousua, Tuononen toteaa.

Uudenvuoden puhe on kokonaisuudessaan tässä:

Arvoisat kaupunkilaiset, hyvät uuden vuoden vastaanottajat,

Tänä syksynä valmistuneen Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Äänekosken asukasluku olisi vuonna 2040 reilut 14.00 asukasta, eli laskua tämän päivän tasoon olisi n. 23 prosenttia. Ennuste on trendilaskelma ja tarjoaa päätöksentekijöille mahdollisuuden reagoida, eli Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennuste osoittaa vain sen, millainen väestökehitys on luvassa, jos viimeaikainen väestökehitys jatkuisi muuttumattomana seuraavat vuosikymmenet. Nyt meidän on huolellisesti pohdittava ja arvioitava oman kotikaupunkimme osalta, että tarvitaanko toimia, joilla väestökehitykseen yritettäisiin vaikuttaa.

Päätöksentekijöiden tulisi arvioida ennusteen osoittaman väestökehityksen suotavuus ja hyväksyttävyys ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin ennusteen toteutumisen estämiseksi, mikäli ennusteen osoittama väestökehitys ei ole toivottu. Tämä kulunut vuosi on kuitenkin osoittanut, että nuo ennusteet ovat vain ennusteita, sillä Äänekosken kaupungin väestökehitys ei ole ollut niin negatiivinen kuin ennusteessa. Itse asiassa kaupungin nettomuuttoluku oli syksyn viimeisimmässä tilastossa noin 30 henkilöä plussalla eli olemme olleet tänä vuonna muuttovoittokunta. Meidän suurin huolemme ei ole muuttotappio, vaan väestön ikääntymisestä johtuva syntyvyyttä suurempi kuolleisuus.

Välillä on tietysti hyvä myös pohtia, että onko jatkuva kasvu sitten se haluttu, saatikka realistinen tavoitetila. Voiko väestö, talous, kulutus ja kaikki aina vaan kasvaa, vai pitääkö ryhtyä ennakoivasti sopeuttamaan omaa toimintaa, tiloja ja resursseja todennäköistä tulevaisuuskuvaa vastaavaksi.

Eikö väestön lisäys ja jatkuva talouskasvu ja sen mukanaan tuomat kulutusjuhlat ole aiheuttaneet, tai ainakin vahvasti olleet edesauttamassa maapallon ei toivottua ilmastomuutosta. Meidän tulisi vakavasti pohtia, millaisen tulevaisuuden me jätämme lapsillemme ja tuleville sukupolville. Tullaanko meidät muistamaan sukupolvena, joka vähät välitti skenaarioista ja todennäköisyyksistä ja jatkoi kerskakulutuksen tiellä. Kaupungissa on käynnistynyt tänä syksynä Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke, missä kartoitetaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta kaupunki olisi lähitulevaisuudessa hiilineutraali ja toiminnoissaan resurssiviisas. Tämä on meidän kaikkien; kaupunkiorganisaation, yrittäjien ja meidän äänekoskelaisten asukkaiden yhteinen tavoite, johon meidän tulee sitoutua muutoinkin kuin juhlapuheissa ja ajatustasolla. Tähän tavoitteeseen me pääsemme, mikäli olemme päätöksenteossamme ja toiminnassamme johdonmukaisia ja jämäköitä.

Kuntatalouden tila on valitettavasti heikentynyt kuluvana vuonna voimakkaasti yleiseen taloustilanteeseen verrattuna. Kuntien tilinpäätökset vuoden 2019 osalta tulevat olemaan huonoimmat vuonna 1997 käyttöönotetun kuntien kirjanpidon historiassa. Äänekoskella ollaan viime vuosina totuttu ylijäämäisiin tilinpäätöksiin ja taloudellinen tilanne ollaankin saatu käännettyä kertyneistä alijäämistä kertyneiksi ylijäämiksi. Nyt meilläkin on kuitenkin edessä tiukemmat taloudelliset vuodet. Kaikkiin menolisäyksiin tulisi suhtautua suurella varauksella ja kriittisesti. Investointitaso ei voi säilyä näin korkeana, vaan meidän on tietoisesti priorisoitava entistä tarkemmin tulevat investointimme. Investointitason tulisi olla maksimissaan 7 miljoonan euron vuositasoa, mieluummin reilusti tämänkin alle, mikäli haluamme suitsia lainakannan nousua.

Arvoisat uuden vuoden vastaanottajat,

Meillä on nyt takana rajut investointivuodet, mutta mihinkään kerskainvestointeihin emme ole sortuneet. Kohteina ovat olleet kuntalaisten peruspalvelut: koulut, päiväkodit, terveyskeskus, kadut, tiet ja liikuntapaikat. Kuluvana vuonna meille on valmistunut Suolahden yhtenäiskoulu, Koulunmäen yhtenäiskoulun lisäosa, Koiviston kyläkoulu, paloasema ja Liikunta-areena Pankkari. Huolimatta talouden kuvan heikkenemisestä, tulisi kaupungin kaikin keinoin yrittää välttää kunnallisveron korotuksia, koska veronkorotukset usein johtavat negatiiviseen muuttoliikkeeseen ja valtionosuuksien pienentymiseen. Todellisuudessa veronkorotusten taloudellinen kokonaisvaikutus on erittäin pieni.

Täällä Äänekoskella meidän äänekoskelaisten on hyvä asua. Meillä on turvallista, peruspalvelut toimivat, asuminen on edullista, työpaikkoja on runsaasti, asumme keskellä Suomen kauneinta luontoa. Täällä ihmiset välittävät toisistaan. Aina asiat voisivat olla tietysti himpun verran paremminkin, mutta meidän tulisi myös osata nauttia siitä, mitä meillä on, eikä valittaa siitä mitä meillä ei ole. Muutaman tunnin kuluttua vaihtuu uusi vuosikymmen ja uskon, että yhdessä rakennamme siitä Äänekosken parhaimman vuosikymmenen. Äänekoski on meille äänekoskelaisille maailman paras paikka asua.

Näillä sanoilla toivotan kaikille kaupunkilaisille ja muillekin uuden vuoden vastaanottajille oikein hyvää ja onnellista Uutta Vuotta.