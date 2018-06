Äänekoskella eletään keskiaikaa - "Täällä pääsee näkemään, mitä se elämä oli silloin muinoin"

Taistelunäytöksiä, leirinuotioita ja muinaisia makuja. Äänekosken Rantapuisto on täyttynyt tänään lauantaina keskiaikaisesta tunnelmasta, kun järjestyksessään ensimmäiset keskiaikamarkkinat järjestetään paikkakunnalla.

Sunnuntaihin asti jatkuville keskiaikamarkkinoille ovat saapuneet esittelemään keskiaikaista leirielämää ja antamaan taistelunäytöksiä Jaakko ja Sini Kaleva, Esa Vedenjuoksu ja Jari Myllymäki.

- Täällä pääsee näkemään, mitä se elämä oli silloin muinoin. Vieraat saavat tutustua muun muassa teräsmiekkoihin ja -kirveisiin, joilla teemme myös taistelunäytöksiä.

Nostra&Damus suuri kirppusirkus on kiinnostanut Äänekosken keskiaikamarkkinoilla yleisöä.

Lauantai on ollut keskiaikamarkkinoilla vilkas päivä. Pohjanmaalta ja Hämeestä saapunut nelikko kertoo, että viime vuosina kiinnostus keskiaikaa kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Kehitykseen on vaikuttanut osaltansa kulttisuosioon kasvaneet fantasiasarjat, kuten Game of Thrones.

- Tämä on uutta ja ihmeellistä monelle. Historia, miekat, käsityöläisyys ja ruoat kiinnostavat. Toisaalta tämä pitää myös yli tuhatvuotista kansanperinnettä yllä, Kalevat kertovat

- Toiset puolestaan haluavat elää itse keskiajassa ja kokea tunnelman lähtemällä esimerkiksi vaeltamaan sen ajan varusteilla sekä valmistaa ruokaa vanhaan tapaan erämaassa, Vedenjuoksu jatkaa.

Keskiaikamarkkinoilla pääsee kokeilemaan myös taisteluratsastusta.

Äänekosken keskiaikamarkkinat Äänekosken Rantapuistossa 29.6.-1.7.2018.