Äänekoskella etsitään seuraa kahville, lenkille tai iltapalalle

Viime vuosina tehtyjen tutkimusten mukaan eniten yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset sekä nuoret aikuiset. Yksinäisyys korostuu erityisesti yksinasuvilla sekä työelämän ja opintojen ulkopuolella olevilla.

Yksin asuvien kohdalla erityisesti miesten on havaittu olevan alttiita jäämään vaille riittävää sosiaalista tukea. Pyrkimykset yksinäisyyden vähentämiseksi ovat perusteltuja, sillä tutkimusten mukaan yksinäisyyttä voidaan monen kohdalla pitää mielenterveys-, päihde- tai ylipaino-ongelmien taustalta löytyvänä syynä.

Äänekoskella järjestetään 11.12. Kohtaamisia-tilaisuus, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus uusien tuttavuuksien löytämiselle. Tilaisuuden taustalla on kaksi Keski-Suomen alueella toimivaa hanketta, joiden tavoitteena on keskisuomalaisten kokeman yksinäisyyden vähentäminen.

Joulukuussa järjestettävän Kohtaamisia Äänekoskella -tilaisuuden ohjelmassa on huomioitu niitä toiveita, joita hankkeiden kohtaamat yksinäiset ovat esittäneet.

- Useat kaipaavat ihan tavallisia asioita, kuten mahdollisuutta kahvitella yhdessä muiden kanssa tai löytää itselleen lenkkiseuraa. Kohtaamisia Äänekoskella -tilaisuudessa voi kahvittelun ja yhteisen kävelylenkin lisäksi pelata erilaisia pelejä sekä syödä yhdessä iltapalaa, kertoo projektikehittäjä Anja Saksola.

Kohtaamisia Äänekoskella on maksuton tilaisuus ja se järjestetään Kahvila-ravintola Willessä. Yhdessä ei olla yksin ja Yksissä -hankkeet ovatkin haastaneet kahvilan mukaan yksinäisyyden vähentämisen työhön.

- Kahvila-ravintola on lupautunut nimeämään yhden kahvilapöydän uusien kohtaamisten pöydäksi, jonka äärellä jutustelu ventovieraidenkin kanssa voi alkaa luontevasti ja luvan kanssa.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima Yhdessä ei olla yksin –hanke toimii 14 kunnan alueella ja pyrkii löytämään ratkaisuja osallisuuden esteisiin sekä lisäämään osallisuuden mahdollisuuksia. Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Parisuhdekeskus Katajan yhteisen Yksissä –hankkeen tavoitteena on puolestaan maaseutuyrittäjien sekä maaseudulla asuvien pariskuntien ja yksiasuvien hyvinvoinnin vahvistaminen.