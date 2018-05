Äänekoskella juhlitaan lasten vappua – torilla riittää iloista vilinää iltapäivään asti

Äänekosken torilla on vietetty tänään lasten vappua. Iltapäivään asti jatkuvassa Lasten Vappu -tapahtumassa riittää touhua koko perheelle aina polkuautoista pomppulinnaan ja jalkapallosta haitarimusiikkiin. Yhdeltätoista alkaneeseen tapahtumaan virtasi väkeä jo aivan alusta alkaen, joukossaan äänekoskelaiset Timo ja Johanna Strickling mukanaan 2- ja 4-vuotiaat lapsensa Patrik ja Sofia.

- Tietenkin aina lähdetään tällaisiin iloisiin lastentapahtumiin, kun niitä on tarjolla. Meillä ei nuorena perheenä ole vielä hirveästi vappuperinteitä, mutta tästä ne muodostuvat hiljalleen. Enimmäkseen vappu on rauhallista yhdessäoloa perheen kesken, Johanna kertoo.

Lasten Vappu -tapahtumassa pääsee kokeilemaan muun muassa polkuauton kulkua.

Stricklingien perheessä vappuun on valmistauduttu jo hyvissä ajoin. Foliopalloja on kotoa löytynyt jo lähemmäksi viikon ja pihapuihinkin on ripustettu serpentiiniä.

- Lasten suosikit ovat vesi-ilmapallot, joita pääsee heittelemään pihalla.

Äänekosken Työväensoittajat musisoivat vapputapahtumassa Äänekosken torin laitamilla.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Äänekosken paikallisyhdistyksen ja Huiman juniorijalkapallon järjestämä Lasten Vappu -tapahtuma jatkuu Äänekosken torilla aina kello 14 saakka. Vappua juhlistetaan Äänekoskella myös Suolahden taajamassa, jossa perinteinen vappumarssi käynnistyy kello 13. Marssi alkaa uudelta asemalta ja päättyy Wanhalle asemalle, jossa vietetään vappujuhlaa kello 13.30 alkaen.