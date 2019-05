Äänekoskella marssittiin vapun kunniaksi - "Eurooppaa ei pidä nähdä mörkönä, joka hajottaa ja hallitsee"

Äänekosken Työväensoittajien rumpu löi rytmiä, kun kymmenien henkilöiden vappumarssikulkue kulki läpi Äänekosken keskustan. Lämpimän keväisessä säässä vietettynä vappupäivänä paikalle saapui runsas joukko seuraamaan itse marssia ja sitä seuranneita juhlallisuuksia Äänekosken torilla.

Marssi huipentui torilla kuultuun, SDP:n eurovaaliehdokkaan Yannick Lahden pitämään juhlapuheeseen. Hän painotti puheessaan yhtenäisen Euroopan merkitystä ja totesi, ettei Eurooppaa pidä nähdä mörkönä, joka hajottaa ja hallitsee.

- Turhan usein kuulee, että EU on vain taskuvarkaissa jäsenvaltioissaan käyvä näpistelijä. Nämä väitteet on helppoa todistaa sisällöttömiksi. Eurooppaa ei pidä nähdä mörkönä, joka hajottaa ja hallitsee. Jokainen meistä määrittelee nyt ja tulevaisuudessa itse mikä on oma suhde Eurooppaan maanosanamme ja EU:hun poliittisen unioninamme. Meille – pienelle - Suomelle olisi melkoinen kuolinisku, jos EU:ta ei olisi olemassa. Mahdollisuutemme vaikuttaa kansainväliseen politiikkaan ja liiketoimintaan kuihtuisivat melkein olemattomaksi.

Vappumarssi kulki Kauppakatua pitkin kello yhden aikaan keskiviikkona. Joukkoa johdatti Äänekosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen (sd.) Kuva: Riku Tulla

Kevään Eurovaaleissa on Lahden mukaan kyse siitä, mihinkä suuntaan Eurooppaa halutaan kehittää.

- Näemme päivittäin mitä ongelmia esimerkiksi eriarvoisuuden kasvaminen tuottaa koko Euroopan alueella. Olemme nähneet jo Iso-Britanniassa mitä kansallismieliset väärät lupaukset ja helpot vastaukset vaikeisiin haasteisiin tuottavat. Sekasortoa. Minun sukupolveni kivuliain poliittinen tragedia ei ole sote uudistuksen kaatuminen, tai toinen lamamme vaan Brexit. Ei sen vuoksi, että Iso-Britannian lopulta eroaa EU:sta vaan siksi, että siihen johti halpamainen retoriikka ja tosiasioiden nyt jo todettu vääristely.

Yannick Lahti painotti, kuinka poliittinen työ on pitkäjänteistä ja rohkaa polittisen vision määrätietoista eteenpäinviemistä.

- Se vauras ja kaiken kaikkiaan hyvinvoiva EU mikä meillä on tänä päivänä on jotain mistä 50 vuotta sitten olisi osattu ainoastaan unelmoida. Se on saavutettu dynaamisilla visioilla eikä vastakkainasettelulla, muukalaisvihamielisyydellä tai muullakaan pelottelevalla kauhukuvia luovalla retoriikalla.

Vappumarssi kulki perinteiseen tapaansa Työväensoittajien rytmissä. Kuva: Riku Tulla

Äänekosken torilla juhlapuhetta oli seuraamassa kymmeniä ihmisiä ja Lahti kannusti jokaista heistä muodostamaan oman kuvansa Euroopasta.

- Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla suomalainen tai olla eurooppalainen. Älkää antako minun tai kenenkään muunkaan määritellä tätä puolestanne. Ei ole olemassa mitään vasemmiston tai oikeiston Eurooppaa, ei ole olemassa vanhojen tai nuorten Eurooppaa, miesten tai naisten Eurooppaa. Ei ole olemassa maahanmuuttajien ja kantaeurooppalaisten Eurooppaa, Euroopan laitaa tai Euroopan ydintä. On olemassa eurooppalaisia maita ja erilaisia eurooppalaisia ihmisiä. Aivan kuten me suomalaiset Suomessa.