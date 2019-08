Äänekoskelle aukesi ”Suomen nykyaikaisin ja tyylikkäin keilahalli”

– Välillä ollaan vielä itsekin ihan ihmeissään, mitä kaikkea uusi teknologia mahdollistaa keilailun parissa, hämmästelevät Äänekoskelle monitoimiareenan yhteyteen avatun uuden keilahallin, Pankkari Bownlingin yrittäjäpariskunta Tuija ja Jukka Poutiainen.

Elokuun alussa paikkakunnalle avattu täysin uusi kahdeksanratainen keilahalli on Suomen modernein ja kätkee sisäänsä viimeisintä tekniikkaa.

– Voisi sanoa, että meillä on Suomen nykyaikaisin ja tyylikkäin keilailuteknologia käytössä. Ratojenohjausjärjestelmä on maailman uusinta, joita ei maasta vielä oikeastaan enemmälti löydy, kertoo Äänekosken hallista vastaava Anna-Riikka Andersson.

Viimeisin teknologia mahdollistaa laadukkaan keilailukokemuksen niin pro-tason harrastajille kuin satunnaisille keilaajillekin.

Tosiharrastajille rata tarjoaa tarkkaa statistiikkaa pallon nopeudesta ja liikkeistä, kun puolestaan kaveriporukat tai viihdekeilaajat pääsevät nauttimaan musiikista, värivaloista ja eri teemoista.

– Uuden järjestelmän myötä meillä on lapsille esimerkiksi Angry Birds Bowling -keilailukokemus, jossa rata muuttuu Angry Birds teemaiseksi ja keilat possuiksi, joita sitten palloilla nujerretaan, Andersson vinkkaa.

Äänekoskelaislähtöiset yrittäjät ovat jo konkareita keilailubisneksessä. He ovat aloittaneet Jyväskylässä Hutungissa keilayrittäjinä vuonna 1996 ja toimineet alalla yli kaksikymmentä vuotta. Äänekoskelle heidät pyydettiin yrittäjiksi.

– Kun tämä tilaisuus tarjoutui niin näimme oivan mahdollisuuden laajentaa Hutungin toimintaa Äänekoskelle, Hutunki Pelit Oy:n toimitusjohtajana toimiva Tuija Poutiainen taustoittaa.

Yritys on perheyritys, sillä toiminnassa on myös Poutiaisten jälkipolvi.

He työskentelevät kuitenkin pääasiassa Vaajakosken hallilla Hutungissa.

Poutiaiset kertovat, että Äänekoskelle lähteminen on mielenkiintoinen mahdollisuus.

– Olemme onnistuneet uudistamaan liikuntakulttuuria Jyväskylässä ja nyt pyrimme samaan myös täällä. Tällä hetkellä Äänekoskella valtaosa keilaajista on tosiharrastajia ja haluamme että jatkossa yhä useampi lähtisi keilaamaan myös kavereiden kanssa tai esimerkiksi viettämään syntymäpäiviä.

– Odotusarvo on, että tämä toimisi osaltaan piristysruiskeena paikkakunnalle.

Pankkari Bowling on avoinna viikon jokaisena päivänä. Viihteellisempää hohtokeilailua on tarjolla perjantaina ja viikonloppuna iltaisin. Poutiaisten liikunnan ympärille kasautuva palvelutarjonta ei todennäköisesti tule jäämään vain keilailuun, sillä uusia suunnitelmia on jo vireillä.

– Ensi kesäksi monitoimiareenan pihalle olisi suunnitteilla laadukas minigolfrata. Katsotaan vielä lähempänä, millaisiin mittoihin sitä rakennetaan.

Keilahallin puolella he näkevät myös paljon mahdollisuuksia.

– Kahdeksanratainen ja nykyaikainen halli tarjoaa erinomaiset puitteen vaikka sm-tason kilpailujen järjestämiselle, yrittäjät vinkkaavat.