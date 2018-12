Äänekoskelle perustetaan turvakoti – sopivat tilat on löydetty

Turvakotien tarve on Suomessa suuri. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt, että Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry toimii jatkossa turvakotipalvelun tuottajana sekä Jyväskylässä että Äänekoskella.

Uutta turvakotia lähdetään toteuttamaan viipymättä.

– Olemme etsineet tiloja Äänekoskelta kesän ja syksyn aikana, ja löytäneet sopivat tilat turvakotipalvelulle. Ryhdymme nyt viemään hanketta eteenpäin, jotta toiminta voisi käynnistyä loppukeväällä, palvelupäällikkö Satu Moisio sanoo.

Turvakoti on tarkoitettu kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille silloin, kun kotiin jääminen on fyysisen tai henkisen väkivallan tai sen uhan vuoksi pelottavaa. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkunnasta riippumatta. Turvakodissa oleminen on asukkaille ja kunnille maksutonta. Viime vuonna Suomen turvakodeissa autettiin yhteensä 2274 aikuista ja 2051 lasta.

–Keski-Suomen ensi- ja turvakodin vuosikymmeniä ylläpitämä turvakoti Jyväskylässä on yksi maan käytetyimpiä turvakoteja. Tämä palveluntuottajapäätös on tärkeä. Päätös rahoituksen määrästä tulee myöhemmin ja sitten pääsemme käytännössä toteuttamaan uutta turvakotihanketta Äänekoskella, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen kertoo.

– Tämä on tärkeä päätös Äänekoskelle. On hienoa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on halunnut osoittaa, että turvakotipaikkojen määrä erityisesti keskisen Suomen alueella on riittämätön. Nyt tähän saadaan tarpeellinen korjaus, yhdistyksen puheenjohtaja Merja Närhi iloitsee.