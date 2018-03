Äänekosken Energia teki ennätystuloksen

Äänekosken Energia liki tuplasi liikevoittonsa viime vuonna. Yhtiön liikevoitto vuonna 2017 oli 4,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,4 miljoonaa. Yhtiön liikevaihto oli 23,6 miljoonaa euroa Kasvua edellisvuoteen tuli 8,8 prosenttia.

Ennätystuloksen taustalla on Ääneseudun kiivas investointitahti.

– Aktiivinen rakentaminen ja investoinnit seudullamme heijastuivat odotetun positiivisesti tulokseemme, toteaa Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen yhtiön tulostiedotteessa.

Yhtiö tulouttaa hyvän tuloksen ansiosta omistajalleen eli Äänekosken kaupungille noin 1,5 miljoonaa euroa osinkoina, lainojen korkoina ja takauspalkkioina.

Vesiliiketoiminnassa liikevaihdon kasvu oli huimat 38,9 prosenttia. Kaukolämmön osalta vuosi oli tasainen: Sekä hinta että kulutus pysyivät edellisen vuoden tasolla. Palveluiden myynti näkyi sähkön siirron liikevaihdossa, joka nousi 8,9 prosenttia. Sähkön myynnin liikevaihto laski 7 prosenttia.

Vihreää sähköä

Äänekosken Energian tuottamasta lämmöstä ja sähköstä valtaosa on tuotettu uusiutuvalla energialla. Kaukolämmössä uusiutuvan energia osuus on 97,7 prosenttia ja sähkössä 85 prosenttia. Sähköstä 67 prosenttia tulee vesivoimasta ja 16 prosenttia puusta. Viime vuonna yhtiö tuplasi tuulisähkön osuuden. Se on nyt noin 2 prosenttia.

Äänekosken Energia investoi viime vuonna yli viisi miljoonaa euroa. Valtaosa investoinneista kohdistui vesi-infrastruktuuriin. Kesällä otettiin käyttöön Hirvaskankaan välisäiliöllinen paineenkorottamo, joka paransi alueen vesihuoltoa. Odotettua ripeämmin edennyt, vuonna 2016 alkanut massiivinen Teräväniemen jätevedenpuhdistamon uudistus- ja saneerausprojekti valmistuu keväällä 2018.