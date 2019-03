Äänekosken Hiekkahässäkässä tarjolla makkaraa, taikatemppuja ja puhetta katupölystä

Äänekosken Kiinteistönhoito järjestää torstaina katupölyyn keskittyvän tapahtuman Äänekosken torilla.

– Puhdas ilma ja siisti, mahdollisimman vähän pölyävä ilmanlaatu on meille kaikille tärkeitä asioita, toteaa Äänekosken kaupungin tytäryhtiön Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toimitusjohtaja Antti Virmanen yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö haluaa kiinnittää Hiekkahässäkkä-tapahtumallaan huomiota katupölyyn ja esitellä, miten katujen puhdistus ja pölyn minimointi Äänekoskella hoidetaan.

Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle. Esillä on hiekan ja pölyn poistossa käytettäviä laitteita ja koneita, kuten imulakaisuauto ”Nuu Nuu.” Taikuri Jore viihdyttää yleisöä taikatempuillaan. Tarjolla on myös makkaraa.

Tapahtumassa on myös mukana yhteistyötahoina Äänekosken kaupungin ympäristöpuoli, Sammakkkokangas Oy ja Keski-Suomen Allergia ja Astmayhdistyksen Ääneseudun osasto.

Hiekkahässäkkä Äänekosken Torilla to 28.3 kello 17–19.