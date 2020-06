Äänekosken kaupunginvaltuusto kuittasi tilinpäätökseen alle miljoonan euron alijäämän

Äänekosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 on vajaat 920 000 euroa alijäämäinen. Kaupungin taseeseen jää kertynyttä ylijäämää kuitenkin noin reilut 7,5 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot olivat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 19,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa eli lähes seitsemän prosenttia vuodesta 2018.

Tilivuoden 2019 toimintakulut olivat reilut 131 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,8 miljonaa euroa eli reilut kaksi prosenttia. Tilivuoden 2019 toimintakate oli reilut 112 miljoonaa euroa.

– On syytä muistaa, että kaupunkiin on rakennettu paljon uutta, mikä tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi kuin vuokralla toimiminen. Yhdessä aletaan miettiä kohteita, joista voidaan tulevaisuudessa karsia myös käyttötalouden puolella. Onneksi voimme vielä kertyneen alijäämän maksaa, totesi Seppo Ruotsalainen SDP:n ryhmäpuheenvuorossa.

– Nelostie näyttäisi purjehtivan valtion rahoituksella valmiiksi. Jatkossa panostammekin vanhusten palveluyksikköön, jonka rakentaminen alkaa vielä tänä vuonna. Ei ole syytä paniikkiin ja maltti on valttia. Keskitymme talouden tasapainottamiseen kesäkauden jälkeen, kommentoi Matti Virtanen Vasemmiston valtuustoryhmän puolesta.

Kaupungin verotulot vähenivät noin 1,5 miljonaa euroa ja valtionosuudet laskivat noin 200 000 euroa. Kunnallisveron kertymä oli 600 000 euroa edellisvuotta pienempi. Yhteisöveron kertymä laski 1,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron kertymä oli 300 000 euroa edellisvuotta parempi.

– Olosuhteet huomioiden talous on toteutunut odotettua paremmin. Äänekosken tulos on muihin Keski-Suomen kuntiin kärkipäässä, ellei jopa paras. Verotuotot ja valtionosuudet vähenivät rajusti. Jatkossa täytyy muistaa koko kunnan tasapuolinen kehittäminen. Kannamme huolta kaupungin korkeasta investointitasosta. Talouden suunnittelussa pitää katsoa pitemmälle, muistutti Leila Lindell Keskustan valtuustoryhmästä.

– Kaupunki on velkaantunut. Konsernin omavaraisuus on heikko. Saa nähdä, miten pärjäämme tulevina huonoina vuosina. Tarvitsemme kovia toimenpiteitä, kuten lautakuntien ja valtuuston kokojen pienentämistä, totesi perussuomalaisten Marke Tuominen.

Kaupungin taseen loppusumma oli 180,7 miljonaa euroa ja se kasvoi 7,4 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Lainakanta vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 78,2 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi noin 13,7 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainaa asukasta kohden on nyt reilut 4100 euroa.

– Kaupungissa on viime vuonna rakennettu paljon ja vuosi oli pitkästä aikaa muuttovoittoinen. Silti väki vähenee ja työttömyysluku on korkea. Kuntatalous sukelsi koko valtakunnassa ja meillekin on haasteita tulevaisuudelle. Isompien kaupunkien imu vie meiltä asukkaita pois. Voimme kilpailla lähiluonnon ja -palveluiden ansiosta, sanoi Vihreiden valtuustoryhmän Kimmo Tuikka.

– Kokoomus on jääneeseen ylijäämään tyytyväinen, vaikka konsernin lainakanta nousi uuteen ennätykseen per asukas. Tämä on hälyttävä tilanne. Investointikattoa olisi nyt hyvä lähteä miettimään. Äänekoskesta täytyy kuitenkin kehittää viihtyisä kaupunki asukkaille ja yrittäjille, totesi Tommi Lunttila valtuustoryhmästä.

– Viime vuoden tilinpäätös olisi voinut huonompikin. Meillä on ammattitaitoinen johto ja ajan tasalla olevat poliitikot. Uskon, että onnistumme myös tulevaisuudessa, summasi kristillisdemokraattien Piia Flink-Liimatainen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen maanantaina. Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu kesän jälkeen 7.9.