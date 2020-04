Äänekosken kaupunki käynnistää yt-neuvottelut

Äänekosken kaupunginallitus käynnistää kaupungin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Alun perin kaupunginhallitus otti asiassa aikalisän ja halusi tutustua rauhassa laskelmiin ja perusteisiin. Neuvottelujen aloittamiseen päädyttiin tänään.

Joissakin kaupungin toiminnoissa työmäärä on poikkeusoloissa lisääntynyt ja kaupungilla on käynnistetty henkilöstön siirtäminen lisääntyviin työtehtäviin, mutta siirroista huolimatta koko henkilöstölle ei välttämättä pystytä osoittamaan työtä poikkeustilanteessa. Kaupunki on joutunut sulkemaan poikkeustilanteen vuoksi esimerkiksi kirjastoja ja liikuntapaikkoja.

Kaikissa tapauksissa palkanmaksun keskeyttäminen ei ole mahdollista, joten yt-neuvotteluiden kautta on ollut tarkoitus mahdollistaa myös lomauttaminen.

Yt-neuvottelut koskettavat kaikkia Äänekosken kaupungin noin 1300 työntekijää.