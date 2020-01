Äänekosken kirjastoissa pääsee testaamaan virtuaalilaseja

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Tulevaisuuden Teknologia -koulutuksessa olevat opiskelijat Maija Hirvanen, Soili Koivumäki ja Pekka Mäenpää järjestävät VR-lasien esittelytilaisuuksia Äänekosken kirjastoissa helmikuussa.

-Virtuaalimaailmaa on vaikea kuvailla, se pitää itse kokea. Laitteiden käyttö on helppoa ja me opiskelijat opastamme vieressä, Maija Hirvanen kertoo kaupungin tiedotteessa.

Virtuaalitodellisuus on keinotekoisesti luotu ympäristö tai maailma, joka voi perustua joko olemassa olevaan maailmaan tai mielikuvitusmaailmaan. Virtuaalitodellisuutta sovelletaan lukuisille eri aloille, muun muassa rakennusteollisuudessa, tieteen työkaluna ja viihde- ja pelialoilla.

Virtuaalielämykset sopivat melkein kaikille. Henkilöille, joilla on epilepsia, migreeni tai taipumus päänsärkyyn ei suositella virtuaalilaseja. Lapset alle 13-vuotta voivat tulla tutustumaan vanhempien seurassa.

Virtuaalitodellisuus on tietokoneella keinotekoisesti mallinnettu tekotodellisuus, jonne päästään virtuaalitodellisuuslaitteiden avulla. Laitteistoon kuuluu tietokoneen lisäksi virtuaalilasit ja käsiohjaimet.

Äänekosken kirjastoissa järjestettävissä esittelytilaisuuksissa on mahdollisuus valita rauhallinen, helposti lähestyttävä luontoaiheinen katselukokemus, liikunnallisempi toimintahetki musiikin parissa tai tulla kokeilemaan piirtämistä virtuaalimaailmassa.

Tapahtumat järjestetään pop up-tyylisesti, eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita. Osallistujat voivat tulla kokeilemaan VR-laseja saapumisjärjestyksessä.

Äänekosken pääkirjasto 3.2. klo 15-18. Suolahden kirjasto 10.2. klo 15-18. Sumiaisten kirjasto 12.2. klo 13-15 ja Konginkankaan kirjasto 13.2. klo 13-15.