Äänekosken perhepalveluissa ollaan huolissaan perheiden jatkamisesta - perhepalveluita saa poikkeustilanteesta huolimatta

Äänekosken perhepalveluiden työntekijät ovat huolissaan lapsiperheiden jaksamisesta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Eristäytyminen, harrastusmahdollisuuksien väheneminen sekä taloudelliset paineet aiheuttavat huolta ja murhetta monelle perheelle.

Äänekosken perhepalvelut toimivat poikkeustilanteesta huolimatta.

– Erityisen huolen aiheena ovat perheet, joilla tuen tarvetta on ollut jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa kriisiä. Haluamme muistuttaa, että apua ja tukea on edelleen saatavissa. Myös henkilökohtainen asiointi on mahdollista sovituilla ajoilla, jos yleisistä varotoimista pidetään kiinni, Äänekosken perheneuvolan psykologi Mika Lappalainen korostaa.

Vaikka osa perhepalveluiden toiminnoista on poikkeustilanteessa ajettu alas, apua ja tukea järjestetään jokaiselle sitä tarvitsevalle. Myös henkilökohtaisia tapaamisia järjestetään edelleen.

– Tapaamisissa voidaan käyttää luovuutta ja asiakas on mahdollista tavata vaikka ulkona turvaväli huomioon ottaen. Ketään ei jätetä yksin. Toivomme yhteydenottoja matalalla kynnyksellä, etteivät tilanteet pääsisi kärjistymään. Joskus se kuunteleva korva oikealla hetkellä voi olla suurikin apu, perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä kertoo.

Asiakastapaamisiin ei saa tulla jos on hengitystieinfektion oireita, on tullut ulkomaanmatkalta kahden viikon sisällä tai on määrätty eristykseen, tai karanteeniin. Jos sovitun tapaamisen toteutuminen mietityttää, kannattaa olla suoraan yhteydessä omaan työntekijään.

Monta väylää tukeen ja apuun

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä koulukuraattori ja -psykologipalvelut toimivat edelleen, ja vastaanotolle voi tulla fyysisestikin, jos tilanne sen sallii.

Perhekeskuksen puhelinpalvelut ja neuvonta ovat avoinna joka arkipäivä klo 8-16. Yhteyttä voi ottaa myös Pyydä apua – painikkeen kautta, joka löytyy sekä kaupungin, että perhekeskuksen www-sivuilta. Tällöin avunpyytäjään ollaan yhteydessä 1-3 arkipäivän kuluessa.

Myös perheneuvolan vastaanottotoiminta jatkuu. Asiakkaille voidaan tarjota myös etäyhteyttä, kuten puhelinvastaanottoa. Perheneuvolan päivystysaika on keskiviikkoisin klo 9 -11, mutta soittopyyntöjä voi jättää myös muina aikoina.

– Muistutamme myös siitä, että kaupunki aloittaa peruskoulun oppilaiden ruoanjakelun maanantaina 6. huhtikuuta. Ruoanjakelua jatketaan 13. toukokuuta saakka tai enintään lukuvuoden päättymiseen. Asiasta on tiedotettu huoltajia Wilman kautta. Lisätietoja löytyy myös kaupungin nettisivuilta, Elina Lämsä muistuttaa.