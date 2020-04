Äänekosken peruskoululaisten, esikoululaisten ja lukiolaisten ruokajakelu alkaa maanantaina

Peruskoululaisten, esikoululaisten ja lukiolaisten ruokajakelu aloitetaan Äänekoskella tulevana maanantaina. Jakelupäiviä on kaksi viikossa, maanantai ja keskiviikko. Maanantaina jaetaan kahden päivän ruoat ja keskiviikkona kolmen päivän ruoat.

Ruoanjakelupaikat ovat Sumiaisten, Konginkankaan, Honkolan, Suolahden ja Koulunmäen koulut. Suolahden koululla on kaksi ruuan jakelupaikkaa ja Koulunmäellä kolme paikkaa.

Ruokajakelun järjestäminen on kaupungin mukaan iso ponnistus ja vaatii erityistoimia. Ruoanjakelupalveluun liittyen asukkailta toivotaankin joustavuutta ja kärsivällisyyttä. Jokaisen, jonka on mahdollista, toivotaan noutavan ruokaa muutoin kuin autolla, sillä jakelupaikoilla tulee olemaan paljon liikennettä aikataulujen porrastuksista huolimatta. Paikalla on opasteet ja opastajat.

Ruoan hakijoiden tulee noudattaa turvavälejä sekä annettuja ohjeita. Vanhemmille ilmoitetaan Wilma-viestillä maanantaiaamuun kello 9 mennessä ruoanjakeluaikataulujen porrastukset.

Jakeluajat ovat pääpiirteissään Honkolassa kello 15-17, Suolahdessa kello 15-17, Sumiaisissa kello 16-17, Konginkankaalla kello 16-17 ja Koulunmäellä kello 15-18.

Kaupunki ei pysty huomioimaan ruoka-annoksissa erityisruokavalioita, mutta ruoka pyritään järjestämään siten, että se sopii mahdollisimman monelle. Kaupungin mukaan ruoka on lähtökohtaisesti aina laktoositonta sekä vähämausteista. Tässä vaiheessa ei ole mahdollista huomioida laajemmin gluteenitonta, maidotonta tai vastaavia erityisruokavaliota. Annoksissa on mukana tuoteseloste ja lämmitysohje.