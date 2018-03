Äänekosken pohjoispuolelle uudet liikenneväylät

Destia on voittanut Äänekosken pohjoinen ja Kuorejoki -hankkeen, jonka tarkoituksena on vastata Äänekosken seudun kasvaviin liikennemäärin. Hanke on osa Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -kokonaisuutta. Rakentamistyöt käynnistyvät toukokuussa 2018.

Destia suunnittelee ja rakentaa Äänekosken pohjoispuolelle eritasoliittymän sekä uutta valtatietä noin 3,3 kilometrin matkalla. Kuorejoen yli rakennetaan uusi silta sekä uutta valtatietä noin 1,5 kilometrin matkalla. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kevyenliikenteen väylien ja yksityisteiden rakentamista sekä melusuojauksia.

Liikennöinti uusilla väylillä alkaa syksyllä 2019 ja koko hanke valmistuu syksyllä 2020.