Äänekosken poliisitalon rakentaminen alkaa lokakuussa

Äänekosken uuden poliisitalon rakentaminen alkaa lokakuun puolivälissä Palomäellä Ääneniementien varressa.

– Suunnitelmat ovat todella pitkällä. Kaikki on oikeastaan enää rakentamista vaille. Rahoitus on olemassa, asia kiertää vielä raha-asianvaliokunnan ja ministeriön kautta, mutta käytännössä kaikki on valmista ja aikataulussa, Poliisihallituksen teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna kertoo Sisä-Suomen Lehdelle.

Uusi poliisitalo valmistuu ensi syksynä ja siitä tulee täyden palvelun poliisiasema.

Noin 2 500 neliön suuruisen poliisiaseman rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt. Poliisi toimii tiloissa vuokralaisena. Hankkeen kustannusarvio on noin 9 miljoonaa euroa.

Äänekoskella pilotoidaan uudenlaista poliisiasemarakentamista. Yksikerroksista moduuliratkaisua on tarkoitus monistaa jatkossa muillekin paikkakunnille.

Äänekoskella ollaan oltu vailla omaa poliisiasemaa kesästä 2013 lähtien. Poliisi joutui lähtemään tuolloin aiemmista tiloistaan evakkoon ja hajasijoitukseen sisäilmaongelmien vuoksi.

