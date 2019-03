Äänekosken talous on ollut jo kuusi vuotta plussalla

Äänekosken kaupunki on päässyt jo kuutena vuotena peräkkäin plusmerkkiseen tulokseen.

Äänekosken viime vuoden tilinpäätös on noin 609 500 euroa ylijäämäinen. Vuosikate jäi kuitenkin noin 6,6 miljoonaa euroa heikoimmaksi kuin edellisvuonna ollen 9,5 miljoonaa.

– Viime vuoden tulos on kohtuullisen hyvä. Ylijäämää on kertynyt meille kaikkiaan viime vuosilta 8,5 miljoonaa euroa. Vuosi 2017 oli talouskasvullisesti hyvä vuosi ja siitä tultiin toki viime vuonna alaspäin, mutta tämänkin vuoden osalta odotukset ovat positiiviset. Alkuvuosi on mennyt samassa tahdissa kuin viime vuonna, Äänekosken kaupungin talousjohtaja Tapani Hämäläinen arvioi.

Äänekosken viime vuoden taloutta värittivät runsas investointimäärä, pienentyneet verotulot ja runsaat poistot.

Äänekoski investoi 11,7 miljoonalla eurolla. Suurimpiin hankkeisiin kuuluivat uuden paloaseman rakentaminen, jonka noin viiden miljoonan kokonaiskuluista 3,2 miljoonaa euroa osui viime vuodelle. Liikuntatalon remonttiin meni 1,6 miljoonaa ja keskuskeittiön rakentamiseen 1,6 miljoonaa euroa. Myös infran rakentamiseen panostettiin ja esimerkiksi liikenneväyliin investoitiin 1,9 miljoonaa euroa.

Verotuloihin pudotusta

Äänekosken verotulot laskivat viime vuonna noin 1,6 miljoonalla eurolla. Suurin pudotus oli kunnallisveroissa (1,9 miljoonaa euroa), kun taas kiinteistöveroista kertyi 0,1 miljoonaa ja yhteisöveroista 0,2 miljoonaa edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet putosivat viime vuonna 1,5 miljoonalla eurolla.

– Huolta on edelleen asukasmäärän laskusta ja siitä, että työttömiä on edelleen paljon, vaikka työttömyysprosentti onkin parantunut, Hämäläinen sanoo.

Äänekoskelaisia oli vuodenvaihteessa 18 845, joka on 299 kuntalaista vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaupungin lainakanta oli 64,6 miljoonaa euroa, joka pieneni edellisvuodesta 3,7 miljoonalla eurolla. Uusia pitkäaikaisia lainoja kaupungin ei tarvinnut ottaa ja lainakantaa pystyttiin pienentämään 3,7 miljoonalla eurolla. Asukasta kohden lainaa oli 3 426 euroa.

Koko konserni oli alijäämäinen

Jos Äänekosken taloustilannetta katsotaan koko kaupunkikonsernina, tulos jäi sen sijaan alijäämäiseksi 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimmat alijäämät tulivat konserniyhtiöiden kautta. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston eli Poken konsernin alijäämästä Äänekosken kaupunkikonsernin osuus oli noin 650 000 euroa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin viime vuoden alijäämästä 550 000 euroa. Kaupungin omista yhtiöistä parhaiten pärjäsi Äänekosken Energia Oy yli 840 000 euron ylijäämällä.

Koko Äänekosken kaupunkikonsernin lainakanta oli viime vuonna 150,4 miljoonaa euroa eli 7 981 euroa asukasta kohden.