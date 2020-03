Äänekosken terveyskeskukseen avataan erillinen epidemiavastaanotto

Äänekosken terveyskeskus käynnistää erillisen epidemiavastaanoton vakaviin hengitystieoireisiin sairastuneille perjantaista lähtien.

Erillinen epidemiavastaanotto on avoinna ma-pe klo 8-16. Vastaanotto palvelee ajanvarauksella. Aika varataan puhelimitse Äänekosken terveysasemalta epidemiavastaanoton aukioloaikana numerosta 020 632 2470.

Kiireettömät vastaanottoajat Äänekosken terveyskeskuksessa perutaan toistaiseksi kaikilta yli 70-vuotiailta valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Peruutukset koskevat lääkäreiden ja hoitajien, suun terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kiireettömiä ajanvarausvastaanottoja.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata, eikä kuntalaisten tarvitse lievissä oireissa enää soittaa omalle terveysasemalleen tai Päivystysapuun.

Terveysasemien ja Päivystysapu –palvelun turhaa kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeasti.

– Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita (nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume), lepää ja sairasta rauhassa kotona, vaikka olisit palannut ulkomailta lähiaikoina. Pysy kotona, kunnes kuume, kurkkukipu ja lihassärky ovat lieventyneet, terveyskeskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Mikäli asiakkaalla on muun syyn vuoksi varattu aika kiireettömälle vastaanotolle, se pitää perua, jos asiakkaalla on edes lieviä oireita tai hän on ollut lähikontaktissa koronaviruksen saaneeseen.

Terveydenhuoltoon pitää ottaa puhelimitse yhteyttä, jos saa vakavia oireita, kuten hengenahdistusta, korkea kuume tai yleistila laskee.

Hengitystieinfektiossa, johon liittyy vakavia oireita (hengenahdistus, korkea kuume, yleistilan lasku), pitää soittaa aina ensin omalle terveysasemalle. Hoitaja tekee puhelimessa arvion tilanteestasi ja antaa lisäohjeita. Tarvittaessa hän antaa ajan Äänekosken terveysaseman epidemiavastaanotolle.

Äänekosken terveyskeskuksen päivystys palvelee joka päivä klo 8-18, puh 020 632 2470. Klo 18–08 välillä ota yhteyttä Keski-Suomen keskussairaalan Päivystysapuun, puh. 116 117.

Omaa hoidon tarvetta voi myös arvioida digitaalisen sote-palvelun Omaolon kautta: https://www.omaolo.fi/