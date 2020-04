Äänekoski onnistunut välttämään henkilöstösiirroilla lomautustarvetta - kesätyöt ollaan perumassa

Jo kuutisenkymmentä Äänekosken kaupungin työntekijää on pystytty siirtämään kaupungin sisällä väliaikaisesti uuteen työtehtävään koronatilanteen vuoksi.

– Olemme pystyneet siirtämään perusturvan puolelle henkilöstöä, jolla on taustallaan terveydenhuoltoalan koulutusta. Lähinnä he ovat varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapuolen työntekijöitä. Varsinkin varhaiskasvatuksen puolella tosi monella on tällaista koulutustaustaa. Siirtoihin on suhtauduttu erittäin myönteisesti ja haluttu lähteä auttamaan yhteiskuntaa tässä tilanteessa, Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen kiittelee.

Kaupunki on käynnistänyt tällä viikolla koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, joissa mahdollistetaan lomauttaminen. Lomautuksia yritetään kuitenkin välttää mahdollisimman pitkälle henkilöstösiirroilla.

– Nyt näyttää hyvältä ja siltä, ettei lomautuksia ole juurikaan tulossa, Tuononen jatkaa.

Yt- ja koronatilanteen vuoksi kaupungin normaalisti tarjoamat kesätyöt ollaan sen sijaan luultavasti perumassa.

– Näillä näkymin kesätöitä ei voida tarjota ollenkaan, riski on liian suuri. THL:n mukaan koronapiikki on täällä vasta kesäkuussa. Lisäksi kesätyöllistäminen antaisi ristiriitaista signaalia henkilöstöllemme, jos joudumme samaan aikaan lomautuksiin, Tuononen perustelee.