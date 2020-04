Äänekoski otti aikalisän - varsinainen yt-päätös siirtyi ensi viikkoon

Äänekosken kaupunki on ottanut aikalisän mahdollisten yt-neuvotteluiden käynnistämisessä. Kaupunginhallituksen oli tarkoitus päättää maanantai-iltana pidetyssä kokouksessaan koko kaupungin henkilöstön yt-neuvotteluiden aloittamisesta tuotannollisin perustein. Yt-neuvotteluilla oltiin hakemassa mahdollisuutta lomautuksiin.

Joissakin kaupungin toiminnoissa työmäärä on poikkeusoloissa lisääntynyt ja kaupungilla on käynnistetty henkilöstön siirtäminen lisääntyviin työtehtäviin, mutta siirroista huolimatta koko henkilöstölle ei välttämättä pystytä osoittamaan työtä poikkeustilanteessa. Kaupunki on joutunut sulkemaan poikkeustilanteen vuoksi esimerkiksi kirjastoja ja liikuntapaikkoja.

Kaikissa tapauksissa palkanmaksun keskeyttäminen ei ole mahdollista, joten yt-neuvotteluiden kautta on ollut tarkoitus mahdollistaa myös lomauttaminen.

Kaupunginhallituksen kokouksessa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa palkanmaksuvelvollisuuden keskeyttämistä koskevat periaatteet hyväksyttiin, mutta varsinaisen yt-asian käsittelyä siirrettiin ensi viikkoon.

– Kaupunginhallitus halusi tutustua vielä rauhassa laskelmiin ja perusteisiin. Hallitus pitää ensi tiistaina 14. huhtikuuta ylimääräisen kokouksen, missä asiaa käsitellään, kaupunginjohtaja Matti Tuononen valottaa.