Äänekoski peräti viidellä joukkueella maakuntasuunnistukseen

Äänekoski näyttää muille mallia kuntajoukkueiden maakuntasuunnistuksessa, joka juostaan ensi maanantaina Laukaan Valkolassa.

Ykkösjoukkueen ankkurina suunnistava suolahtelaislähtöinen ja nykyisin Paimion Rastin huipputiimiin kuuluva Samuel Heinonen sai kasaan peräti viisi kuuden hengen joukkuetta.

-Maakuntasuunnistus on hieno matalan kynnyksen tapahtuma. Ihmisiä pitää kannustaa kisoihin, koska niissä on usein paremmat maastot, radat ja kartat kuin kuntorasteilla, mutta meininki vähintään yhtä leppoisa. On sääli, että niin moni jättää lähtemättä, kun ajattelee, että on jotenkin liian huono. Mitä enemmän joukkueita, sitä pienempi kynnys kuntoilijoillakin on lähteä, Heinonen perustelee innostustaan.

Hän uskoo, että Äänekosken ykkösjoukkueella on mahdollisuudet jopa aivan kärkeen, jos kaikki osuu nappiin.

Maakuntasuunnistuksessa on kuusi eritasoista osuutta, joista osassa on sarjarajoituksia. Joukkueessa on oltava ainakin kaksi nais- tai tyttösuunnistajaa.